Mennyi jótékony hatás: nem kell, hogy bűntudatod legyen a téli bekuckózás miatt!

Sokan lelkiismeret-furdalást éreznek egy pizsamában, tétlenül eltöltött nap után. Egy új kutatás viszont megnyugtató hírt osztott meg: a téli bekuckózás nemhogy ártana, hanem akár igazi energialöketet is adhat.

A kutatók szerint egészséges a téli bekuckózás Fotó: Freepik

Kiderült, miért egészséges a téli bekuckózás

A téli időszak gyakran a lustálkodásról, a hosszabb alvásról és a meghitt, otthoni időtöltésről szól. Ezeket sokszor „rossz szokásként” könyveljük el, pedig a tudomány álláspontja szerint a bekuckózás jótékony hatással lehet a szervezetünkre.

Íme néhány téli szokás, amelyet sokan tévesen rossznak tartanak: