Mennyi jótékony hatás: nem kell, hogy bűntudatod legyen a téli bekuckózás miatt!

Gondoltad volna?! Egy sor előnye van a téli bekuckózásnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 17:00
tél bekuckózás kényelem egészség

Sokan lelkiismeret-furdalást éreznek egy pizsamában, tétlenül eltöltött nap után. Egy új kutatás viszont megnyugtató hírt osztott meg: a téli bekuckózás nemhogy ártana, hanem akár igazi energialöketet is adhat.

A kutatók szerint egészség a téli bekuckózás
A kutatók szerint egészséges a téli bekuckózás Fotó: Freepik

Kiderült, miért egészséges a téli bekuckózás

A téli időszak gyakran a lustálkodásról, a hosszabb alvásról és a meghitt, otthoni időtöltésről szól. Ezeket sokszor „rossz szokásként” könyveljük el, pedig a tudomány álláspontja szerint a bekuckózás jótékony hatással lehet a szervezetünkre.

Íme néhány téli szokás, amelyet sokan tévesen rossznak tartanak:

  • Egy egész nap pizsamában: a kényelmes, otthoni öltözet nemcsak a komfortérzetet növeli, hanem hozzájárulhat a jobb koncentrációhoz, miközben boldogsághormonokat termel a szervezetben.
  • Telefonos játékok: a rövid, interaktív játékok serkentik az agy hippocampusának működését, amely kulcsszerepet játszik az összetett információk és az események memorizálásában.
  • Könyvolvasás: egy izgalmas regény olvasása felpezsdíti az idegrendszert, ami hozzájárulhat az immunrendszer hatékonyabb működéséhez.
  • Lábáztatás: A meleg lábfürdő segít csökkenteni a stresszhormonok szintjét, elősegíti a relaxációt, így bátran beiktathatod egy hangulatos, téli bekuckózós estén.
  • Hosszabb alvás: már 30 perccel több alvás is érezhetően csökkentheti a vérnyomást és javíthatja a vérkeringést.
  • Kötés: A ritmikus mozdulatok segítenek csökkenteni a pulzusszámot, oldják a felgyülemlett feszültséget, és közben támogatják a szív egészségét is.
  • Édesburgonya és méz fogyasztása: a béta-karotinban gazdag ételek és a természetes méz segíthetnek a vércukorszint egyensúlyban tartásában, és csökkenthetik a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát – számolt be róla a Life.hu.

 

