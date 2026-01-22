Mennyi jótékony hatás: nem kell, hogy bűntudatod legyen a téli bekuckózás miatt!
Gondoltad volna?! Egy sor előnye van a téli bekuckózásnak.
Sokan lelkiismeret-furdalást éreznek egy pizsamában, tétlenül eltöltött nap után. Egy új kutatás viszont megnyugtató hírt osztott meg: a téli bekuckózás nemhogy ártana, hanem akár igazi energialöketet is adhat.
Kiderült, miért egészséges a téli bekuckózás
A téli időszak gyakran a lustálkodásról, a hosszabb alvásról és a meghitt, otthoni időtöltésről szól. Ezeket sokszor „rossz szokásként” könyveljük el, pedig a tudomány álláspontja szerint a bekuckózás jótékony hatással lehet a szervezetünkre.
Íme néhány téli szokás, amelyet sokan tévesen rossznak tartanak:
- Egy egész nap pizsamában: a kényelmes, otthoni öltözet nemcsak a komfortérzetet növeli, hanem hozzájárulhat a jobb koncentrációhoz, miközben boldogsághormonokat termel a szervezetben.
- Telefonos játékok: a rövid, interaktív játékok serkentik az agy hippocampusának működését, amely kulcsszerepet játszik az összetett információk és az események memorizálásában.
- Könyvolvasás: egy izgalmas regény olvasása felpezsdíti az idegrendszert, ami hozzájárulhat az immunrendszer hatékonyabb működéséhez.
- Lábáztatás: A meleg lábfürdő segít csökkenteni a stresszhormonok szintjét, elősegíti a relaxációt, így bátran beiktathatod egy hangulatos, téli bekuckózós estén.
- Hosszabb alvás: már 30 perccel több alvás is érezhetően csökkentheti a vérnyomást és javíthatja a vérkeringést.
- Kötés: A ritmikus mozdulatok segítenek csökkenteni a pulzusszámot, oldják a felgyülemlett feszültséget, és közben támogatják a szív egészségét is.
- Édesburgonya és méz fogyasztása: a béta-karotinban gazdag ételek és a természetes méz segíthetnek a vércukorszint egyensúlyban tartásában, és csökkenthetik a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát – számolt be róla a Life.hu.
