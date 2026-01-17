Gondoltad volna? Ezzel az alvási rutinnal évekkel hosszabbíthatod meg az életed

Az alvási rutin kialakítása elképesztően fontos az egészséges megőrzése érdekében. Ráadásul minél kevesebbet alszunk, annál inkább lerövidíthetjük az életünket.

A nem megfelelő alvási rutin komoly kockázatot jelent az egészségre / Fotó: Forrás: Pexels (Képünk illusztráció)

Az alvási rutin megfelelő kialakítása évekkel hosszabbíthatja meg az életünket

A modern élet követelményeinek egyensúlyba hozása mellett a megfelelő mennyiségű alvás biztosítása nem egyszerű, holott egy új tanulmány szerint, ha rendszeresen késő éjjel fekszünk le, majd ezután korán reggel kelünk fel, az hosszútávon életveszélyes lehet.

A London School of Economics és a Vitality biztosítótársaság kutatói megállapították, tíz emberből kilenc nem alszik eleget, ami összefüggésbe hozható a korai halálozás magasabb kockázatával. Azoknál az embereknél, akik rendszeresen nem alszanak eleget, vagyis kevesebb mint hat órát éjszakánként, 20 százalékkal nagyobb a korai halál kockázata, mint azoknál, akik rendszeresen hét-nyolc órát alszanak.

Bár ez aggasztó, a kutatócsoport azt is megállapította, néhány egyszerű alvásihigiéniai tipp betartása és a megfelelő lefekvési rutin kialakítása ugyanilyen erőteljes hatással lehet az egészségre, és akár négy évvel is meghosszabbíthatja az életet.

A tanulmány részletesen bemutatja azokat az optimális alvási szokásokat, amelyeket mindannyiunknak követnünk kellene a természetes élettartamunk meghosszabbítása érdekében, és amelyek közt szerepel, hogy minden este ugyanabban az időben feküdjünk le, és legalább hét órát aludjunk.

Ez azt jelenti, hogy nem szabad az ágyban fekve végigolvasni a negatív híreket, amíg el nem alszunk, vagy azalatt elaludni, miközben a háttérben YouTube-videók szólnak. Kizárólag hét-nyolc óra mély alvás a megoldás, amelyet nem zavar meg a például a telefon képernyőjének a fénye. Ezeknek az egyszerű szokásoknak a betartása 24 százalékkal csökkentette a tanulmányban résztvevő emberek halálozási kockázatát, és 7 százalékkal csökkentette a kórházi felvétel kockázatát, bármilyen okból történt is az.

Dr. Katie Tryon, a Vitality vezérigazgató-helyettese ezt így magyarázta:

Ha minden este 15 perccel korábban fekszünk le, vagy inkább egy könyvet veszünk a kezünkbe, ahelyett, hogy még egy epizódot megnéznénk a kedvenc sorozatunkból, az idővel jelentősen javíthatja az alvás minőségét.

Az elhízás és hormonbetegségek kialakulását is növeli a kevés alvás

A fáradtságot elegendő koffeinnel ugyan ki lehet egyenlíteni, ugyanakkor krónikus alváshiányhoz vezethet, ami nagyon megterheli a szív- és érrendszerünket, valamint az immunrendszerünket. Amennyiben rendszeresen nem alszunk legalább hét órát, akkor nagyobb a kockázata az elhízásnak, a szívbetegségeknek, a cukorbetegségnek és a depressziónak, ráadásul nehezebb lesz nyitva tartani a szemét és koncentrálni.