Ilyen volt az ovi régen – retró képeken a gyermekkor elfeledett pillanatai

Volt idő, amikor az óvodába járás egészen más élményt jelentett, mint ma. A hetvenes–nyolcvanas évek gyerekei még nem tablettel vagy okosjátékokkal a kezükben ültek a szőnyegen, hanem babákkal és fakockákkal játszottak. Mutatjuk a múlt óvodáit retró képeken!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.09. 20:00
 A színes műanyag poharak, a piros kockás abrosz és a faliújságra tűzött rajzok mind-mind a gyerekkor hangulatát idézik. Az óvoda illata is sajátos volt: keveredett benne a tejbegríz, a tempera és a frissen mosott ágynemű illata. Nézd meg a retró képeket, és emlékezz vissza mindennek a kezdetére!

Retró óvoda – a gyerekek örömmel játszanak 1952-ben is.
Retró óvoda – a gyerekek örömmel játszanak 1952-ben is. Ezek a gyerekek ma már nyugdíjasok lehetnek. 
Forrás: Fortepan / Hámori Gyula.

Retró óvoda – ilyen volt régen a gyermekkor

Reggelente a gyerekek a szüleik kezét fogva érkeztek, sokszor még álmosan, kezükben a váltóruhájukkal és a kedvenc plüssállatukkal. Az óvó nénik névről ismertek mindenkit, és minden gyereket ugyanazzal a szeretettel fogadtak. A napirend szigorú, mégis otthonos volt: reggeli, játékidő, séta az udvaron, majd ebéd és csendes pihenő. A délutáni alvás után kakaó és kalács várta a kicsiket, utána pedig újra játék, amíg meg nem érkeztek a szülők.

Az udvaron fémmászókák, hinták és csúszdák álltak, gyakran kopott festéssel, mégis mindennél lelkesebben használták őket. A homokozóban kastélyokat építettek, sütiket „sütöttek”, vagy csak lapátoltak nagy komolyan, mintha ez lenne az élet legfontosabb feladata. A közös dalok, mondókák és körjátékok nemcsak a mozgást, hanem a közösséget is erősítették – mindenki tudta, mikor kell a „Süss fel, nap!” kezdetű dalt énekelni.

Az óvoda egyszerre volt biztonságos menedék és a világ első kis közössége. Ott tanultuk meg, hogyan kell várni a sorunkra, megosztani a játékokat, és hogy egy ölelés vagy egy kedves szó mennyit számít. Ma már sok minden más: modernebbek a játékok, színesebbek a falak, több a program és a digitális eszköz. De a lényeg nem változott, az óvoda ma is az a hely, ahol a gyerekek megtanulják, milyen jó együtt lenni, játszani, nevetni és felfedezni a világot.

Ilyen volt az ovi régen - retró képeken a gyermekkor

