Ilyen volt a neonfényekben úszó, éjszakai Budapest a múlt században - Galéria

Ecsetírásos logók, plexi és dobozbetűk rajzolják át a Váci utca, Rákóczi út, Oktogon világát. Galériában mutatjuk, milyen volt a neonfények aranykora!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.05. 19:02
neon retró lámpa Budapest

 1910-ben Párizsban Georges Claude gyújtotta meg az első kereskedelmi neoncsövet; a vörös fényt a nemesgáz adta, a kék-zöld árnyalatokat argon–higany keverékek hozták. Budapestre a két háború között érkezett a technika. 

Neonfelirat a Corvin áruházon 1930-ban
Neonreklám a Corvin Áruházon 1930-ban Blaha Lujza tér, Corvin Áruház. Fotó: fortepan.hu/Flanek-Falvay-Kováts

 A háború után elhalványult a neonfény, majd az 1960-as évektől – már állami keretek között – újra fényes lett. Ekkor született meg az a városi nyelv, amelyet ez a galéria mutat: az 1960–70-es évek színes Budapestje.

A korszak tipográfiája fegyelmezett és praktikus: talpatlan, robusztus groteszkek, moduláris arányok, egyszerű ritmusok. Mellettük feltűnnek a lendületes, ecsetírásos logók – cukrászdák, mozik, Csemege-portálok –, amelyek játékot visznek az egységesített kirakatképekbe. Plexi előlap, dobozbetű, csöves kontúr: a technika szolgálja az olvashatóságot. A Váci utcától a Rákóczi útig, az Oktogontól a Blaháig a feliratok tájékozódási ponttá válnak.

Neonfények aranykora

Színes felvételek rögzítik a festett hordozók telített tónusait, a plexi mögötti csövek kékes derengését, a dobozbetűk árnyékát a vakolaton. Nappal a betűtestek grafikája dominál, este életre kel. Figyeljük a vonalvastagságok váltását, a kerekded „O”-kat, a szögletes „M”-eket, az ékezetek karakterét – mind követi a hatvanas évek letisztult, majd a hetvenes évek robusztus divatját. Ez a válogatás Budapest tipográfiai életrajza: betűk, amelyekből város lesz. A betűkből pedig slágerszöveg lett. Németh László tollából, Hadai Győző zenéjével, Neonfényes Budapest címmel, Németh Lehel énekelte. Ő volt az első nyugati értelemben vett sztár Magyarországon.

 

Neonfényes Budapest

fotó2025.09.30Fotók: fortepan.hu

 

 

 

