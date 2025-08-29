Betűk, jelszavak, neon – Galériában a múlt évtizedek legkapósabb reklámjai

Biztosan sokan emlékeznek a falakra felszerelt hatalmas, világító hirdetőtáblákra, vagy éppen felfestésekre. Az alábbi fényképek középpontjában retró hirdetések, neon reklámszövegek és a betűk állnak, hiszen „a XX. század a betű évszázada volt”.
Új fotókat mutat be a Fortepan egy fotóalbum és kiállítás keretein belül. A Fortepan ABC közel hatszáz fényképből áll, középpontjukban a betűk, feliratok, hirdetések szövegei és a korábbi évtizedek neonos reklámjai állnak. Galériában mutatjuk a legjobb fotókat!
A Fortepan ABC szerzője Tamási Miklós, a Fortepan alapító szerkesztője. A kiállítás erre a fotóalbumra épül, ami digitalizált magánfotók gyűjteménye. A fotókhoz csatolt rövid leírásokban – a Fortepanhoz hűen – a hétköznapi helyzeteket és embereket ábrázoló képek mellé leírások is társulnak a helyszínekről.
A kiállítás keretein belül bemutatott fotóalbum a Kieselbach Galériában látható szeptember 19-ig.
Ügyes reklámszövegek, a Kakas cipőpaszta, a Hutter szappan, a Guttman Áruház és a Modiano szivarkapapír hirdetései. Szép arányú betűk a paplankészítő, az üvegező, vagy a fényképész portáljain, Casco, Fabulon és Orion reklámok a háborús foghíjak tűzfalain
– szólítja meg az érdeklődőket az fotóalbumhoz és a kiállításhoz készült leírás. A példákkal nem csak dobálózik a Fortepan legújabb gyűjteményéről szóló kedvcsináló! A fotóalbum összesen 580 amatőr fényképet tartalmaz, a képek középpontjában pedig hirdetések, reklámszövegek és neon feliratok vannak.
Alábbi retró képgalériánkban összegyűjtöttük a legkapósabb neonhirdetéseket a gyűjteményből!
