Betűk, jelszavak, neon – Galériában a múlt évtizedek legkapósabb reklámjai

Biztosan sokan emlékeznek a falakra felszerelt hatalmas, világító hirdetőtáblákra, vagy éppen felfestésekre. Az alábbi fényképek középpontjában retró hirdetések, neon reklámszövegek és a betűk állnak, hiszen „a XX. század a betű évszázada volt”.

Szerző: Kosztyu Sára
Létrehozva: 2025.08.29. 16:32
retró galéria neon kiállítás

Új fotókat mutat be a Fortepan egy fotóalbum és kiállítás keretein belül. A Fortepan ABC közel hatszáz fényképből áll, középpontjukban a betűk, feliratok, hirdetések szövegei és a korábbi évtizedek neonos reklámjai állnak. Galériában mutatjuk a legjobb fotókat!

Az album középpontjában a betűk, szövegek, feliratok állnak – neonnal vagy anélkül. Fotó: Fortepan / FŐFOTÓ

A Fortepan ABC szerzője Tamási Miklós, a Fortepan alapító szerkesztője. A kiállítás erre a fotóalbumra épül, ami digitalizált magánfotók gyűjteménye. A fotókhoz csatolt rövid leírásokban – a Fortepanhoz hűen – a hétköznapi helyzeteket és embereket ábrázoló képek mellé leírások is társulnak a helyszínekről.

A kiállítás keretein belül bemutatott fotóalbum a Kieselbach Galériában látható szeptember 19-ig.

Neonfeliratok, falfirkák és címtáblák

Ügyes reklámszövegek, a Kakas cipőpaszta, a Hutter szappan, a Guttman Áruház és a Modiano szivarkapapír hirdetései. Szép arányú betűk a paplankészítő, az üvegező, vagy a fényképész portáljain, Casco, Fabulon és Orion reklámok a háborús foghíjak tűzfalain

– szólítja meg az érdeklődőket az fotóalbumhoz és a kiállításhoz készült leírás. A példákkal nem csak dobálózik a Fortepan legújabb gyűjteményéről szóló kedvcsináló! A fotóalbum összesen 580 amatőr fényképet tartalmaz, a képek középpontjában pedig hirdetések, reklámszövegek és neon feliratok vannak.

Alábbi retró képgalériánkban összegyűjtöttük a legkapósabb neonhirdetéseket a gyűjteményből!

A XX. század a betűk és a neon évszázada volt - Retró Galéria

