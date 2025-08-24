Így vásároltunk régen, amikor még nem voltak plázák – Retró galéria

Néhány évtizede még a közértekben, piacokon és nagy áruházakban zajlott a bevásárlás. Most egy képgalériában megidézzük azt a retró hangulatot, amelyet a korabeli képek árasztanak magukból.
Ma már teljesen természetesnek vesszük, hogy a sarki plázában vagy egy hipermarketben intézzük a havi bevásárlást, sőt sokan online rendelik meg az élelmiszereket. Pedig néhány évtizeddel ezelőtt egészen más hangulata volt a vásárlásnak. Akkoriban még a kis közértek, piacok és az áruházak jelentették a bevásárlás helyszíneit.
A régi közértekben sokszor ismerősként köszöntötte egymást az eladó és a vevő. Ráadásul a boltba járás közben mindig lehetett váltani néhány szót a szomszédokkal, ismerősökkel.
Régen a piacokon mindig pezsgő hangulat uralkodott. Ekkor még az alkudozás és a kóstolgatás természetes része volt a bevásárlásnak. Sokan ilyenkor szerezték be a heti betevőt, miközben ismerősökkel is találkoztak.
Ezen kívül a hetvenes-nyolcvanas évek nagy áruházainak – mint például a Skála – kirakataiban ott sorakoztak a szebbnél szebb árucikkek, odabent pedig egyszerre voltak elérhető a kínálatban a ruházati cikkek vagy háztartási eszközök, esetleg élelmiszerek.
Ma már nosztalgikus érzés visszatekinteni ezekre az időkre. Nosztalgiázni pedig jó! Ezért most galériánkban mutatjuk meg, milyen hangulata volt a bevásárlásnak régen. Kattints a képre, és utazz vissza velünk az időben!
