Így zötykölődtünk régen: képes időutazás a főváros tömegközlekedésével – Galéria

Száz­tíz évvel ezelőtt, 1915-ben indult el az első fővárosi üzemeltetésű autóbuszjárat az Andrássy úton – emlékeztet rá a Fortepan gyűjteménye, amely Budapest buszközlekedésének gazdag múltját mutatja be. A szocialista időszakban Magyarország kiemelt szerepet kapott a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) keretében, hazánk lett a buszhálózat-fejlesztés központja a szocialista régióban. Ennek eredményeként az 1980-as évekre igazi busznagyhatalommá váltunk, sorra gyártották az Ikarus buszokat. Most retró képekben csodálhatjuk ennek a letűnt korszaknak a hangulatát!

Retró Budapest – 1980-ban egy házaspár utazik az Ikarus buszon (Fotó: Fortepan)

Retró buszok – így utaztunk régen

Budapest tömegközlekedése nemcsak a város lüktetését követi, hanem tükrözi a kor változó hangulatát is. Egy-egy régi fénykép láttán a múltba révedhetünk, az ötvenes évek zsúfolt, fapados Ikarus buszai, a kalapos utasok és a jegykezelők ma már nosztalgikus látványt nyújtanak. A főváros lakói akkoriban is ugyanazokat az utakat járták be, mint ma, de egészen más körülmények között. A buszokon sokszor nem volt fűtés, a nyári hőségben pedig csak a lehúzott ablak nyújtott enyhülést. Persze nem voltak komfortosabbak a villamosok sem.

Autóbusz a Váci út és a Katona József utca sarkán 1925-ben (Fotó: Fortepan / Somlai Tibor)

Ma már klimatizált, alacsonypadlós, korszerű járműveken utazunk, már amikor a digitális kijelzők és valós idejű applikációk világában. A buszok csendesebbek, tisztábbak, akadálymentesítettek. A régi és az új világ között azonban nemcsak a technológia a különbség, változtak az utazási szokások is. Ma már többen használnak mobiltelefont, fülhallgatót vagy e-book olvasót a járatokon, míg korábban inkább az újságok, beszélgetések határozták meg a buszon eltöltött időt.

Egy képes időutazás segít felidézni, honnan indultunk, és azt is megmutatja, mennyit fejlődött a főváros közlekedése. A busz nem csupán egy jármű, része Budapest történetének, és a sajátunknak is. A képre kattintva megnyílik a képgaléria! A képek a Fortepanról származnak.