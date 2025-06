Budapest régen: Így hűsöltek a fővárosiak annak idején - retró galéria

A retró nyarak hangulata ma is velünk élnek, elég csak felidézni a csíkos napernyőket, a jéghideg frissítőt, vagy a szökőkútnál nevetgélő gyerekeket. A kutyák az árnyékban hűsölnek, a Városliget ismét megtelik élettel, a bringások ellepik az utakat, és a legyezők újra előkerülnek. Tarts velünk egy időutazásra, és nézd meg, hogyan hűsöltek régen a budapestiek!

Retró: Az idő múlik, de a Nap ugyanúgy süt ránk. A képen Szilágyi Mari manöken, 1973-ban. Fotó: Fortepan

Retró strand – Palatinus és társai

Ha a nyárról beszélünk, elsőre a strandok jutnak eszébe sokaknak. Ez régen sem volt másképp. Már az 1930-as években is hatalmas népszerűségnek örvendtek a fürdőhelyek, amelyek nemcsak a felfrissülést, hanem a társasági élet központjait is jelentették. A Palatinus Strandfürdő például 1930-ban is zsúfolásig telt, és nemcsak a vízben való lubickolás, hanem a korabeli fürdőruhadivat is izgalmas volt. Az elegáns úszódresszek, a hajók és napernyők mind hozzátartoztak a nyár varázsához.

Kikapcsolódás a természet lágy ölén

A városi strandok mellett a természetben kikapcsolódni is nagy divat volt. Piknikezni a Zugligetben vagy a Római parton ugyanúgy népszerű időtöltés volt, mint manapság. A Római parton ma is sok étterem, kávézó várja a látogatókat ahol a Duna vízének békéltető hangja és a fák zöldje nyújt nyugtató élményt. Az evezés, vizi sport is nagy népszerűségnek örvendett az alábbi képen egy baráti társaságot láthatunk 1964-ben.

Pezsgő városi élet és a kultúra

A nyár nemcsak a szabadban töltött időről szólt, hanem a kulturális programokról is. A Margitszigeti Szabadtéri Színpad előadásai már akkor is nagy vonzerőt jelentettek a budapestiek számára, akárcsak ma, a legnépszerűbb nyári események közé tartoznak. A városi központok, például a Deák Ferenc tér, nem csak találkozóhelyek, hanem a fröccsözés és a lazítás színterei voltak. A régi időkben persze a hangulat más volt, de az öröm és a társaság szeretete ugyanolyan.

A Hajógyári-sziget már a 80-as években is pezsgő élet helyszíne volt, ahol koncertek, piknikek és szórakozóhelyek vonzották a fiatalokat és családokat egyaránt.

Örök nyári tradíciók

Bár a város és a programok változtak, a nyári kikapcsolódás iránti vágy, a természet közelsége, a vízparti fürdőzés és a közösségi élmények iránti igény örök. Régen is, ma is ezek adják a budapesti nyarak varázsát.