Radics Béla: "Íme Budapest szégyenfoltja: egy park ahova piknikkosár helyett védőfelszerelés kell"

Radics Béla újabb Facebook-videóban hívta fel a figyelmet a főváros szégyenfoltjára, a Népligetre, amely nem véletlenül kapta ez a megalázó nevet. Karácsony Gergely mostoha bánásmódja egy régebben családok által látogatott parkot Budapest szégyenévé tett.

Radics Béla üzent Karácsony Gergelynek: Ezt a borzalmat nem 2028-ban kell rendbe tenni, hanem most főpolgármester úr! Fotó: MW

Ez itt a Népliget, vagy ahogy mondják, Budapest legnagyobb horrorfilm forgató helye. Az biztos, hogy ez egy olyan park, ahol piknik kosár helyett, védőfelszerelést kell hoznod.

- számolt be a videóban az Erzsébetvárosi Fidesz alelnöke.

"Itt a hátam mögött most éppen családoknak és gyerekeknek kellene sétálgatni, vagy éppen sportolni. De ehelyett ez egy ingyenes kalandpark, ahol a veszély nem egy attrakció, hanem a szomorú valóság" - utalt a liget szörnyű jelenére.

Karácsony Gergely főpolgármester 2019 óta ígéri, hogy rendbe teszi ezt a környéket. 2021-ben stratégiai tervet, 2022-ben ötletpályázatot, 2023-ban látványtervet is készíttetett erre, de ebből a mai napig nem lett semmi.

A főváros feladata nem a közúti közlekedők folyamatos szívatása, hanem mondjuk az ilyen területek rendberakása. Ez a terület Budapest szégyenfoltja. Mára már konkrétan drogtanya lett. Hogy miért? Azért, mert Karácsony mostoha módon nem törődik ezzel a területtel. A másik ok pedig az, hogy itt működik a közelben egy tűcsereprogram, amelynek köszönhetően ez a terület mára már egy belövő pont lett. Ezt a borzalmat nem 2028-ban kell rendbe tenni, hanem most főpolgármester úr!

- szólította fel Radics Béla a főpolgármestert.