Ónos eső: Orbán Viktor bejelentette, ezekben a vármegyékben lesz a legnagyobb veszély

Már hivatalos az ónos eső helyzet!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.09. 16:40
Nemcsak hóhelyzet, de ónos eső helyzet is van - fogalmazott a miniszterelnök péntek délután a Facebook csatornáján. Ennek megfelelően tájékoztatta közönségét arról, hogy mire kell számítani az elkövetkező napokban.

 

"Nagy valószínűséggel ma és holnap nagyobb gondot okoz az ónos eső, mint az eső és a hó" - mondta el Orbán Viktor. Az ónos eső miatt inkább a csúszós utak lesznek jellemzőek, erre kell fokozottan figyelni. Az időjárási jelenség az Ausztriából és Szlovéniából érkező légtömegeknek köszönhető - tette hozzá.

Zala vármegyében, Somogy vármegye déli részén, majd onnan keletre haladva Bács-Kiskun és Csongárd-Csanád vármegyékben lesz a legveszélyesebb az ónos eső hozadéka - jelentette be Orbán Viktor a Facebook csatornáján.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
