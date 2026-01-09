Ónos eső: Orbán Viktor bejelentette, ezekben a vármegyékben lesz a legnagyobb veszély
Már hivatalos az ónos eső helyzet!
Nemcsak hóhelyzet, de ónos eső helyzet is van - fogalmazott a miniszterelnök péntek délután a Facebook csatornáján. Ennek megfelelően tájékoztatta közönségét arról, hogy mire kell számítani az elkövetkező napokban.
"Nagy valószínűséggel ma és holnap nagyobb gondot okoz az ónos eső, mint az eső és a hó" - mondta el Orbán Viktor. Az ónos eső miatt inkább a csúszós utak lesznek jellemzőek, erre kell fokozottan figyelni. Az időjárási jelenség az Ausztriából és Szlovéniából érkező légtömegeknek köszönhető - tette hozzá.
Zala vármegyében, Somogy vármegye déli részén, majd onnan keletre haladva Bács-Kiskun és Csongárd-Csanád vármegyékben lesz a legveszélyesebb az ónos eső hozadéka - jelentette be Orbán Viktor a Facebook csatornáján.
