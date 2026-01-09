Ónos eső eltakarítása: Hatalmas pénzbüntetés jár, ha nem teszed a dolgod!

Bár nem mi tehetünk arról, hogy milyen időjárás érkezik az égből, mégis keményen megbüntetnek, ha nem biztosítjuk a tulajdonunkat képező helyszíneket. Bizony, az ország túlnyomó részén ónos esőt jósolnak a mai napra, ezért nem csak magunkra érdemes figyelnünk, hanem mások balesetmentes közlekedésére is.

Komoly balesetet okozhat az ónos eső. Illusztráció: Pexels

Ónos eső: ha nem takarítasz, komoly pénzeket fizetsz

Sokan azt gondolják, hogy a vékony jégréteget maga után hagyó ónos eső feltörésének a feladata a helyi önkormányzat feladata, azonban az ország túlnyomó részén az a helyzet, hogy az ingatlanhoz tartozó járdaszegélyen keletkezett ónos eső hozadékának eltakarítása a tulajdonos feladata.

Hogyan takarítsuk el az ónos esőt?

A köpönyeg.hu hasznos tanácsokkal lát el azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk, ha az ónos eső már lecsapott.

Próbáld meg feltörni a jeget Ahol nem sikerült, oda csúszásgátló anyagot kell szórni, homokot, vagy zúzott követ Reggel és nap közben is érdemes figyelni a járda csúszósságát.

Pár percbe telik naponta ez a 3 lépés, de mégis megakadályozza a baleseteket és még a pénztárcádat is megkíméli.

Ónos eső bírság: mennyibe kerül az ónos eső nem-eltakarítása?

Nem csak arra kell gondolni, hogy mi történik, ha valaki bepanaszol minket a csúszós járda miatt. Bár ilyenkor önmagában 50 ezer forintra rúghat a büntetés mértéke. A nagyobb baj akkor történik, ha valaki komoly balesetet szenved, mert ekkor kártérítést vonhat maga után az ügy, amelynek pénzügyi határa akár a csillagos ég.

Az alábbi videó megtekintésével még többet tudhatsz meg az ónos esőről: