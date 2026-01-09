Ónos eső eltakarítása: Hatalmas pénzbüntetés jár, ha nem teszed a dolgod!
Nem is gondolnánk, de több tízezer forintról van szó. Az ónos eső el-nem-takarítása pedig akár egy vagyonba is kerülhet.
Bár nem mi tehetünk arról, hogy milyen időjárás érkezik az égből, mégis keményen megbüntetnek, ha nem biztosítjuk a tulajdonunkat képező helyszíneket. Bizony, az ország túlnyomó részén ónos esőt jósolnak a mai napra, ezért nem csak magunkra érdemes figyelnünk, hanem mások balesetmentes közlekedésére is.
Ónos eső: ha nem takarítasz, komoly pénzeket fizetsz
Sokan azt gondolják, hogy a vékony jégréteget maga után hagyó ónos eső feltörésének a feladata a helyi önkormányzat feladata, azonban az ország túlnyomó részén az a helyzet, hogy az ingatlanhoz tartozó járdaszegélyen keletkezett ónos eső hozadékának eltakarítása a tulajdonos feladata.
Hogyan takarítsuk el az ónos esőt?
A köpönyeg.hu hasznos tanácsokkal lát el azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk, ha az ónos eső már lecsapott.
- Próbáld meg feltörni a jeget
- Ahol nem sikerült, oda csúszásgátló anyagot kell szórni, homokot, vagy zúzott követ
- Reggel és nap közben is érdemes figyelni a járda csúszósságát.
Pár percbe telik naponta ez a 3 lépés, de mégis megakadályozza a baleseteket és még a pénztárcádat is megkíméli.
Ónos eső bírság: mennyibe kerül az ónos eső nem-eltakarítása?
Nem csak arra kell gondolni, hogy mi történik, ha valaki bepanaszol minket a csúszós járda miatt. Bár ilyenkor önmagában 50 ezer forintra rúghat a büntetés mértéke. A nagyobb baj akkor történik, ha valaki komoly balesetet szenved, mert ekkor kártérítést vonhat maga után az ügy, amelynek pénzügyi határa akár a csillagos ég.
Az alábbi videó megtekintésével még többet tudhatsz meg az ónos esőről:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre