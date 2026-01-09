Ónos eső és extrém hideg: fokozott óvatosságra figyelmeztet a kormány
Az extrém hideg és az ónos eső miatt fokozott óvatosságra intik a lakosságot, miközben az operatív törzs folyamatosan figyeli a helyzetet. Vitályos Eszter hangsúlyozta: csak akkor induljon útnak bárki, ha biztonságosan meg tudja tenni, mert a balesetek száma érezhetően megnőtt. A kormány szerint az ország felkészült az időjárási kihívások kezelésére, elzárt település jelenleg nincs.
Az extrém hideg kockázataira is felhívta a figyelmet a katasztrófavédelmi szóvivő, a kormányinfón. Ezután pedig az ónos eső miatt péntek reggel a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet Somogy és Baranya megyékre vonatkozóan. Arról, hogy ebben a rendkívüli helyzetben mit tudunk tenni, Vitályos Eszter kormány szóvivő beszélt a Mokka ma reggeli adásában.
A kormány szóvivő arról számolt be, hogy az operatív törzs folyamatosan ülésezik és áttekinti az időjárás helyzetét, és folyamatosan osztják is ki azokat a feladatokat, amelyeket ilyenkor a releváns állami szerveknek, hatóságoknak kell ellátni.
Itt legfontosabb most a síkosságmentesítés, az utakon, illetve az, hogy felhívjuk mindenki figyelmét, hogy csak akkor induljon el otthonról, ha biztonságosan el tud jutni arra a célpontra, arra a helyre, ahová szeretne, mert rengeteg traumás sérülés történik a napokban
– mondta Vitályos Eszter, majd hozzátette, hogy a traumás sérülések miatt vannak olyan kórházak, ahol megduplázódott a belesetek száma. Emellett azt leszögezte, hogy mindenkit ellátnak és felkészültek arra, hogy az időjárás okozta kihívások miatt több esettel kell számoljanak.
A szokatlan hideg miatt nehéz a síkosságmentesítés, mert szokatlanul hideg van. Helyenként -10, de akár -20 fok is lehet és ezért hiába próbálják az útszóró sókkal felolvasztani a latyakost, a havat, az visszafagy. Ezért a szóvivő arra kérte a lakosságot, hogy nagyon-nagyon körültekintően és óvatosan közlekedjenek.
Nincs a hótól elzárt település vidéken
Tegnap a kormányinfó vendége volt Mukics Dániel alezredes, az Országos Katasztrófavédelem szóvivője, és elmondta, hogy nincsenek az országban elzárt települések. Olyanok vannak, ahol nyilván síkosabbak, latyakosabbak az utak, ott pedig körültekintően kell közlekednie mindenkinek, akár gyalog, akár autóval teszi ezt.
A holnapi munkanappal kapcsolatban Vitályos Eszter elmondta, nem merült fel az, hogy munkaszüneti nap legyen. Viszont felhívta arra a figyelmet, hogy mindenki akkor induljon el otthonról, ha úgy érzi, biztonságosan be tud érni a munkahelyére. Emellett nagyon sok iskola holnapra tanítás nélküli munkanapot rendelt el, tehát a gyerekeket nem feltétlenül kell iskolába vinni országosan.
Elképesztő összeget kér az Európai Uniótól Ukrajna
A tegnapi kormányinfón az is elhangzott, hogy az ukrán vezetés 800 milliárd eurót követel az Uniótól. Mindez elképesztő összeget jelent. A kormány szóvivő ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy Magyarország 2004 óta körülbelül 73 milliárd dollárt kapott az Európai Uniótól. Tehát ez az összeg a 11-szerese annak az összegnek, amit az ország megkapott az elmúlt 22 évben.
Ebből az összegből 40 évig tudnánk fizetni a magyar nyugdíjakat, és körülbelül 60 évig tudnánk fizetni a magyar családtámogatásokat. De mi lebontottuk például választókerületünkre. Nálunk ez azt jelentené, hogy mindenkire vonatkoztatva 590 ezer forinttal lenne kevesebb az az összeg, amit mondjuk a Dunakanyarban élő 92 ezer ember kapna. Ez egész egyszerűen 54 milliárd forint lenne. Az elmúlt 5 évben körülbelül 60 milliárd forint fejlesztési forrást tudtunk a Dunakanyarba juttatni, tehát ez az összeg pontosan onnan hiányozna a dunakanyari családoktól, és természetesen minden választókerületben és az országban minden magyar családtól és minden háztartástól
– mondta el és kijelentette, hogy a kormány álláspontja ebben a kérdésben az, hogy amíg ezt az összeget Ukrajna a saját működtetésére szeretne fordítani, addig az ország vezetése a magyar családokra szeretné fordítani mindezt.
Vitályos Eszter: a békegazdasággal a magyarokat szeretnénk támogatni!
Orbán Viktor miniszterelnök a nemzetközi sajtótájékoztatón azt mondta, hogy békegazdaságot épít, amelynek során a magyar családokat, vállalkozókat és a nyugdíjasokat is támogatni fogja a kormány.
Azt gondolom, hogy eleve láthatjuk azt, hogy január elsejétől mennyi minden lépett hatályba. A magyar vállalkozások számára folyamatosan elérhetőek a Demján Sándor Program különböző vállalkozásfejlesztési forrásai. A családtámogatás mellett, a 13. havi nyugdíj, 14. havi nyugdíj első részlete februárban érkezik, béreket emeltünk, a közszféra szinte minden területén 10-20%-os béremelések történtek
– számolt be a kormány intézkedéseiről Vitályos Eszter.
Illetve azt is nagyon fontos elmondani, hogy a családi adókedvezmény is megduplázódott január 1-től, a 30 év alatti édesanyák személyi jövedelemadó mentesek, illetve a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentesek, úgyhogy mi ezeket a családtámogatásokat a különböző nyugdíjpolitikai intézkedéseket és a magyar vállalkozásokat szeretnénk fejleszteni, és nem pedig Ukrajna működtetését
– tette hozzá.
A világon egyedülálló családtámogatási rendszer miatt a brüsszeli vezetők folyamatosan kritizálják a magyar kormányt és azt gondolják, hogy meg kellene vonni a családoktól a támogatásokat hogy minél több pénzt tudjanak Ukrajnába küldeni. Azt akarják, hogy ne legyen 13. és 14. havi nyugdíj és progresszív adórendszer lépjen életbe.
Mindezek mellett az elmúlt időszakban két nagy beruházás is megvalósult. Az egyik Budapesten történik, ahol egy 3d nyomtatással foglalkozó cég új irodát telepített. Ez azért is nagyon fontos, mert sokan versenyeztek ezért a beruházásért. Ez egy 1,7 millió eurós beruházást, amit a HIPA támogatott. Ott 15 nagyon magasan képzett szakembert is fognak foglalkoztatni az új budapesti irodájukban. Van szintén egy óriásberuházás, ez pedig Mártélyon, ahol 140 főt fognak foglalkoztatni a következő időszakban. Ez egy környezettudatos háztartási szereket gyártó cég beruházása, ami 3,8 millió eurós beruházás.
