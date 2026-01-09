Ónos eső és extrém hideg: fokozott óvatosságra figyelmeztet a kormány

Az extrém hideg kockázataira is felhívta a figyelmet a katasztrófavédelmi szóvivő, a kormányinfón. Ezután pedig az ónos eső miatt péntek reggel a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet Somogy és Baranya megyékre vonatkozóan. Arról, hogy ebben a rendkívüli helyzetben mit tudunk tenni, Vitályos Eszter kormány szóvivő beszélt a Mokka ma reggeli adásában.

Vitályos Eszter: mindenki fokozott óvatossággal közlekedjen! Fotó: MW

A kormány szóvivő arról számolt be, hogy az operatív törzs folyamatosan ülésezik és áttekinti az időjárás helyzetét, és folyamatosan osztják is ki azokat a feladatokat, amelyeket ilyenkor a releváns állami szerveknek, hatóságoknak kell ellátni.

Itt legfontosabb most a síkosságmentesítés, az utakon, illetve az, hogy felhívjuk mindenki figyelmét, hogy csak akkor induljon el otthonról, ha biztonságosan el tud jutni arra a célpontra, arra a helyre, ahová szeretne, mert rengeteg traumás sérülés történik a napokban

– mondta Vitályos Eszter, majd hozzátette, hogy a traumás sérülések miatt vannak olyan kórházak, ahol megduplázódott a belesetek száma. Emellett azt leszögezte, hogy mindenkit ellátnak és felkészültek arra, hogy az időjárás okozta kihívások miatt több esettel kell számoljanak.

A szokatlan hideg miatt nehéz a síkosságmentesítés, mert szokatlanul hideg van. Helyenként -10, de akár -20 fok is lehet és ezért hiába próbálják az útszóró sókkal felolvasztani a latyakost, a havat, az visszafagy. Ezért a szóvivő arra kérte a lakosságot, hogy nagyon-nagyon körültekintően és óvatosan közlekedjenek.

Nincs a hótól elzárt település vidéken

Tegnap a kormányinfó vendége volt Mukics Dániel alezredes, az Országos Katasztrófavédelem szóvivője, és elmondta, hogy nincsenek az országban elzárt települések. Olyanok vannak, ahol nyilván síkosabbak, latyakosabbak az utak, ott pedig körültekintően kell közlekednie mindenkinek, akár gyalog, akár autóval teszi ezt.

A holnapi munkanappal kapcsolatban Vitályos Eszter elmondta, nem merült fel az, hogy munkaszüneti nap legyen. Viszont felhívta arra a figyelmet, hogy mindenki akkor induljon el otthonról, ha úgy érzi, biztonságosan be tud érni a munkahelyére. Emellett nagyon sok iskola holnapra tanítás nélküli munkanapot rendelt el, tehát a gyerekeket nem feltétlenül kell iskolába vinni országosan.