Érted a székelyek beszédét? Teszteld magad ezekkel a szavakkal!
Érted, ha egy székely azt mondja, hogy fuszujkát főz, vagy hogy csihányos a kert vége? A székely nyelvjárás tele van különleges, ízes kifejezésekkel, amelyek sokszor még a magyar anyanyelvűeknek is fejtörést okoznak. Most egy rövid kvízzel tesztelheted, mennyire igazodsz el a székely szavak világában.
Murok, pityóka, fuszujka – elsőre talán furcsán hangzanak, mégis a székelyek számára mindennapi szavak. A székely nyelvjárás az egyik legszínesebb és legízletesebb változata a magyar nyelvnek: tele van különleges kifejezésekkel.
A határon túli magyar régióhoz olyan ismert városok tartoznak, mint Csíkszereda, Székelyudvarhely, Marosvásárhely vagy Sepsiszentgyörgy, valamint a híres pünkösdi búcsúnak otthont adó Csíksomlyó. Aki ezekre a tájakra látogat, nemcsak gyönyörű hegyvidéki tájakkal és vendégszerető emberekkel találkozik, hanem egy sajátos beszédmóddal is, amely első hallásra akár zavarba is ejtheti az odalátogatót.
Milyen a székely nyelvjárás?
A székelyek sajátos beszédmódja évszázadok alatt alakult ki, és ma is élő része a mindennapoknak. A székely kifejezések sokszor a természethez, a konyhához vagy a mindennapi munkához kapcsolódnak, ezért a jelentésük mögött gyakran egy-egy régi szokás húzódik. A szavak generációról generációra öröklődnek, így őrizve meg a székely identitás egy darabját.
De Te vajon tudnád, mit kezdj a
lejáróval, vagy miért ne nyúlj a csihányhoz?
Most kiderül: vajon mennyire érted a székely beszédet? Teszteld a tudásod az alábbi kvízzel!
1. Mit jelent a pityókás?
2. Mit főz az, aki fuszujkát tesz a fazékba?
3. Mit jelent a „cseber”?
4. Ki a 'góbé'?
5. Mi az a „puliszka”?
6. Mit jelent az hogy csihány?
7. Milyen ruhanemű a 'lajbi'?
8. Mit tesznek a borkányba?
9. Mit jelent a kaláka?
10. Melyik zöldséget, gyümölcsöt jelenti a murok?
