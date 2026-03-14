Érted a székelyek beszédét? Teszteld magad ezekkel a szavakkal!

Murok, pityóka, fuszujka – elsőre talán furcsán hangzanak, mégis a székelyek számára mindennapi szavak. A székely nyelvjárás az egyik legszínesebb és legízletesebb változata a magyar nyelvnek: tele van különleges kifejezésekkel.

A székely szavak Székelyföldön használatosak. A székely városoknak román neveik is vannak Fotó: Shutterstock

A határon túli magyar régióhoz olyan ismert városok tartoznak, mint Csíkszereda, Székelyudvarhely, Marosvásárhely vagy Sepsiszentgyörgy, valamint a híres pünkösdi búcsúnak otthont adó Csíksomlyó. Aki ezekre a tájakra látogat, nemcsak gyönyörű hegyvidéki tájakkal és vendégszerető emberekkel találkozik, hanem egy sajátos beszédmóddal is, amely első hallásra akár zavarba is ejtheti az odalátogatót.

Milyen a székely nyelvjárás?

A székelyek sajátos beszédmódja évszázadok alatt alakult ki, és ma is élő része a mindennapoknak. A székely kifejezések sokszor a természethez, a konyhához vagy a mindennapi munkához kapcsolódnak, ezért a jelentésük mögött gyakran egy-egy régi szokás húzódik. A szavak generációról generációra öröklődnek, így őrizve meg a székely identitás egy darabját.

De Te vajon tudnád, mit kezdj a

lejáróval, vagy miért ne nyúlj a csihányhoz?