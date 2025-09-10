Itt a nagy szó-kvíz: felismered ezeket a ritka magyar kifejezéseket?

A magyar nyelv tele van különleges, mára ritkán használt szóval, amelyek ma már fejtörést okoznak. Te tudod, mit jelentenek ezek a kifejezések?
Most egy kvízben tíz olyan különleges kifejezést gyűjtöttünk össze, amelyek közül több igazi fejtörést okozhat a számodra. Ha legalább hatot eltalálsz, már okosabb vagy az átlagnál!
A magyar nyelv gazdagsága egészen elképesztő. Azonban vannak szavak, amelyek lassan már kikoptak a köznyelvből, de például a könyvek lapjain még tovább élnek. Ezek olyan kifejezések, amelyek színesebbé teszik a nyelvünket, ám ma már szinte elfeledtük a jelentésüket, mivel olyan ritkán találkozunk velük.
Ez a játékos kvíz most arra hív, hogy tedd próbára magad, mennyire vagy jártas a ritka szavak jelentésében. Ha sokat olvasol, vagy szívesen kutatsz régi szövegekben, biztosan lesz néhány szó, amit ismerhetsz.
Vajon eléred-e a hat helyes találatot, amivel már átlag feletti teljesítményt bizonyítasz? Derítsd ki!
Az alábbi kvízben tíz ritkán hallott magyar szót találsz. A feladat egyszerű: próbáld meg kitalálni, mit jelenthetnek.
