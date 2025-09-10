RETRO RÁDIÓ

Itt a nagy szó-kvíz: felismered ezeket a ritka magyar kifejezéseket?

A magyar nyelv tele van különleges, mára ritkán használt szóval, amelyek ma már fejtörést okoznak. Te tudod, mit jelentenek ezek a kifejezések?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.10. 12:30
kvíz magyar nyelv szókincs

Most egy kvízben tíz olyan különleges kifejezést gyűjtöttünk össze, amelyek közül több igazi fejtörést okozhat a számodra. Ha legalább hatot eltalálsz, már okosabb vagy az átlagnál

kvíz ritka magyar szavak
Próbáld ki magad a kvízünkben! Teszteld ezekből a ritka magyar szavakból a tudásod! (Fotó: Shutterstock)

Páratlan a szókincsed? Teszteld magad! 

A magyar nyelv gazdagsága egészen elképesztő. Azonban vannak szavak, amelyek lassan már kikoptak a köznyelvből, de például a könyvek lapjain még tovább élnek. Ezek olyan kifejezések, amelyek színesebbé teszik a nyelvünket, ám ma már szinte elfeledtük a jelentésüket, mivel olyan ritkán találkozunk velük. 

Ez a játékos kvíz most arra hív, hogy tedd próbára magad, mennyire vagy jártas a ritka szavak jelentésében. Ha sokat olvasol, vagy szívesen kutatsz régi szövegekben, biztosan lesz néhány szó, amit ismerhetsz. 

Vajon eléred-e a hat helyes találatot, amivel már átlag feletti teljesítményt bizonyítasz? Derítsd ki! 

Így működik a kvíz! 

Az alábbi kvízben tíz ritkán hallott magyar szót találsz. A feladat egyszerű: próbáld meg kitalálni, mit jelenthetnek.

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Mit jelentett régen ez a szó: gunyhó?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Mit csinál az, aki "cicerél"?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Mit csinál az, aki "zsanál"?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Mit csinál az, aki "fönek megy"?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Milyen ital neve a csiger?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mit jelent a pitymallat kifejezés?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Milyen az, aki vagy ami "döher"?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Milyen az, aki "gaborgyás"?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Mit jelentett a móring a népi hagyományban?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Csömöre van. Mit fejez ki ez a régies kifejezés?

 

