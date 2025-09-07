RETRO RÁDIÓ

Hogy eszed a tikmonyt, főzve vagy sütve? Meglepő kvíz, amit a nagymamád hibátlanul töltene ki! Neked sikerül?

A magyar nyelv tájszavai igazi nyelvi kincsek, melyek nemcsak színesítik a beszédet, hanem bepillantást engednek egy-egy vidék kultúrájába és múltjába is. Cikkünkben felfedezheted ezeket az elfeledett szavakat, a végén pedig egy szórakoztató kvízben tesztelheted, mennyit ismersz közülük!

Szerző: Metropol
2025.09.07.
kvíz magyar nyelv tájszólás

A magyar nyelv rendkívül gazdag és sokszínű, amelynek egyik legizgalmasabb rétege a tájszavak világa. A tájszavak olyan kifejezések, amelyeket az ország különböző vidékein használnak, de gyakran máshol teljesen ismeretlenek. Ezek a szavak nem csupán nyelvi érdekességek, hanem kulturális örökségünk részei is: mesélnek a helyi életmódról, szokásokról és a tájhoz kötődő gondolkodásmódról. A cikk végén található kvízben tesztelheted tudásodat: te mennyire vagy tisztában a régi kifejezésekkel?

kvíz
Frissítő tájszólás kvíz! Vajon mindegyiket kitalálod? Fotó: Pexels/Illusztráció

Így beszéltek nagyanyáink, ebben a kvízben megtudhatod!

Az Alföldön például más szavakat használtak a mezőgazdasági munkák eszközeire, mint a Dunántúlon. A palóc, a székely vagy éppen a zalai nyelvjárás különleges fordulatai sokszor mosolyt csalnak az arcunkra, amikor először halljuk őket, de egyben meg is mutatják, mennyire gazdag és sokrétű a magyar nyelv.

Érdekesség, hogy sok tájszó a mai köznyelvből már kiveszett, de helyi szinten tovább él. Van, amelyik furcsán hangzik, a másik viszont annyira kifejező, hogy érdemes lenne ismét bevezetni a hétköznapi nyelvhasználatba. A nyelvészek szerint ezek a szavak olyanok, mint egy-egy nyelvi kincsesláda darabjai,  mindegyikből többet megtudhatunk a múltról és a magyar vidék sajátosságairól.

Most kipróbálhatod, mennyire vagy jártas a tájszavak világában! Töltsd ki kvízünket és derítsd ki, hány különleges magyar szó jelentését ismered!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Mit jelent a kravátli?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Mit jelent az, hogy lump?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Mi a tikmony?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Mit jelent a vánkos?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Mi a kutrica?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mi a muska?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Mi a garádics?

 

 

