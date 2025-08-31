Kötelező olvasmányok; agykarbantartó kvíz; drogos trágyadomb a VIII. kerületben

Kötelező olvasmány kvíz, amit álmodból felkeltve is tudni kell! Agykarbantartó kvíz: iskolakezdés alkalmából teszteld, mit tudsz! Úgy tűnik, augusztus utolsó hetében a Metropolon is minden az iskolakezdés körül forgott. A heti top 5 dobogójának harmadik fokára azért egy sötétebb téma, egy VIII. kerületi lépcsőház drogosok miatti trágyadombbá változása került. De szintén nagy érdeklődés övezte a háziállatokra vadászó és azokat kivégző gödöllői rémről és a szemtanúkat is megszólaltató Dunaharasztiban tomboló hatalmas erdőtűzről szóló cikkeket is.

A top 5 első helyezettje a kötelező olvasmányok kvíz. Sok iskolában nyáron is kötelező olvasónaplót írni – Fotó: unsplash (illusztráció)

1. Top 5 első helyezett: kötelező olvasmány kvíz

Szeptember 1-jével nemcsak a tanulás, de a kötelező olvasmányok is visszatérnek. A kötelező olvasmányok a legtöbb gyerek iskolai mumusa. Manapság sokan el sem olvassák őket, csupán a technológia segítségével megírják a kötelező olvasónaplót. Kvízünkkel most letesztelheted, te mennyire emlékszel ezekre a művekre. A teljes cikket a témában itt olvashatod!

Ezzel a kvízzel nemcsak a tudásodat tesztelheted, de a fogaskerekeket is beolajozhatod! Fotó: Pexels

2. Agykarbantartó kvíz – Iskolakezdés alkalmából teszteld, mit tudsz!

Szomorú hír: a vakációnak hamarosan vége. Rövidesen becsengetnek. Az iskolakezdés közeledtével felmerülhet a kérdés: mennyit tudsz a kisiskolások tananyagából? Elevenítsd fel a tudásod ezzel a kvízzel! Matek, földrajz, nyelvtan... Az alábbi kvíz kérdéseiből legalább nyolcra illik tudni a választ. A teljes cikket a témában itt olvashatod!

Nemcsak drogoznak a lépcsőházban, de vécének is használják – Fotó: Metropol

3. Trágyadombbá változott a VIII. kerületi lépcsőház a drog miatt

Berúgott kapu, orrfacsaró bűz, emberi ürülék a fal mellett és sztaniolpapírok mindenütt. Az Illés utcai ház lakóit ez a kép fogadja mindennap, már sokan rettegnek hazamenni, főleg este. A drogosok a lépcsőházban élik a mindennapjaikat, drogoznak és vécének használják a közös teret, a lakók tehetetlenek és nem kapnak segítséget. A teljes cikket a témában itt olvashatod!

A rejtélyes alak szögekkel akarta elhallgattatni Csengéék kutyáit... (Beküldött fotó)

4. Háziállatokra vadászik a gödöllői rém, ajándékkal akarja kivégezni őket

Őrület, hogy milyen emberek vannak! – Ez a gondolat kavarog most sokak fejében Gödöllőn. A kutyatartók aggódnak, mert egy ideje több helyen is állatmérgezésre vetemedett valaki. A Szabadság úton egy rejtélyes alak tűnt fel, aki egy laza mozdulattal veszélyes ételt hajított az egyik otthon kertjébe. Ő a virslis rém! A teljes cikket a témában itt olvashatod!