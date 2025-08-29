Háziállatokra vadászik a gödöllői rém, ajándékkal akarja kivégezni őket – Fotó!

Őrület, hogy milyen emberek vannak! – Ez a gondolat kavarog most sokak fejében Gödöllőn. A kutyatartók aggódnak, mert egy ideje több helyen is állatmérgezésre vetemedett valaki. A Szabadság úton egy rejtélyes alak tűnt fel, aki egy laza mozdulattal veszélyes ételt hajított az egyik otthon kertjébe. Ő a virslis rém!

Aggódnak az állattartók Gödöllőn, bárhol feltűnhet a rém (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Lecsapott a virslis rém

Időnként feltűnnek a főváros és a környező települések között olyan alakok, akiket a rosszindulat vezérel. Ha idegesíti őket, hogy egy háziállat a környékükön szaglászik vagy épp csak hangot ad ki, képesek akár ellenük fordulni – legalábbis ez olvasható ki azokból a hozzászólásokból a Facebookon, amire rengetegen reagáltak az egyik üllői csoportban.

Aki a Szabadság úton és környékén lakik, most szemét-fülét hegyezi, kültéri kamerákat szerel fel, mert egy rejtélyes virslis rém bárhol és bármikor kipécézheti az ő háziállatukat. „A szomszédban egy macskát mérgeztek meg, a felettünk lévő utcában pedig több kutyát ugyanazzal a módszerrel, virslibe rejtett szögekkel” – kezdte el részletezni P. Csenge, akinek a párjával közös ausztrál juhászkutyái szintén feldühíthették az alakot. Az ebeknek csak egy „bűnük volt”: túl hangosan ugattak.

Ez elég volt hozzá, hogy az illető feldühödjön és vadászni kezdjen a kutyákra. A Szabadság úti otthonuk kertjében augusztus 26-án lecsapott! Egy „ajándékot” hagyott a pár kutyáinak.

Reggel fél hét körül találtuk meg a kapuban. A saját kertünkbe virsliket dobtak. Szétbontottuk és láttuk, hogy tele van csavarral...

– árulta el a nő.

Óriási szerencse, hogy Csengéék időben észrevették a csomagot. Ha az ebek falatoznak belőle, elpusztultak volna. „Minket ez rettentően felháborít és elszomorít. Hogy képes valaki ilyesmire?!” – tette fel a költői kérdést széttárt karokkal Csenge, aki fotót is készített a szöges virslikről.

Mutatjuk!

A rejtélyes alak szögekkel akarta elhallgattatni Csengéék kutyáit... (Beküldött fotó)

Nem hagyják annyiban

A pár azonnal lépett a „kutyakivégzési-kísérlet” miatt, egy posztot is írtak a város egyik nyilvános Facebook-csoportjába. Megpróbálják kinyomozni, mégis ki lehet az aljas állatkínzó.

Szeretném kérni a környezetemben levőket, hogy segítsenek megtalálni az elkövetőt. Esetleg ismerik vagy tudnak hasonló esetről a környéken. Ha valaki segítene megtalálni, nem lennék hálátlan!

– fogalmazott Csenge párja, Zoltán bejegyzésében.