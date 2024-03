Húsba rejtett tablettákkal mérgezik a kutyákat a XVI. kerületben

Az emberi kegyetlenség határtalan. Rendszeresen történnek kutyamérgezések, illetve erre tett próbálkozások a fővárosban és környékén. Nemrégiben egy eb el is pusztult Fóton. Sajnos a rosszakarók különféle módszerrel próbálják „eltüntetni” a környékükön élő kutyákat; mint például a szöges kolbász, patkányméreg, a fagyálló, vagy a szögekkel megtűzdelt kolbászok. A napokban arról számoltak be, hogy sorozatban mérgezik a kutyákat a XVI. kerületben.

Mérgezik a kutyákat a XVI. kerületben, egy négylábú majdnem belehalt a gaztettbe (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Tablettákkal megtűzdelt virslikkel mérgezik a kutyákat

Az interneten több XVI. kerületben élő gazdi is arról számolt be, hogy tablettákkal megtűzdelt virsliket talált az udvarában. Valaki, vagy valakik mérgező csalétekgyanús falatkákat dobálnak be a kutyát tartók kertjeibe. Egy nő például arról számolt be, hogy csak perceken múlt a szeretett ebük élete, ugyanis a fia éppen jókor ért haza, és el tudta venni a kutya elől a tablettákkal mérgezett húst. A kutyatartók óvatosságra intik egymást és azt tanácsolják, hogy a veszély miatt egy darabig inkább engedjék be a házba a négylábú kedvenceiket, ezzel is akadályozva azokat, akik mérgezik az ember legjobb barátját.