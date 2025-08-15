„Búcsút mondtam a családomnak, már a halálra készültem – aztán csoda történt”

A 70 éves nő, Carole hónapokon át járt sürgősségire, miközben az orvosok nem tudták megfejteni, mi okozza állapotromlását. Úgy érezte, elérkezett az ideje, hogy meghaljon, még búcsúverseket is írt szeretteinek.

A 70 éves nő halálára készült, amikor egy olyan dolog történt, ami teljesen megdöbbentette / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A nő készült elengedni mindent, ami fontos volt számára

Egészsége 2016-ban kezdett romlani férje halála után, amikor munkába temetkezett, hogy elterelje figyelmét. 65 évesen, nyugdíjba vonulásakor már érezte, hogy teste gyorsan feladja a harcot, mivel hólyag- és bélműködési zavarok, állandó fájdalom, fáradtság, depresszió és szorongás gyötörte. 2023 végére állapota annyira leromlott, hogy ápolóotthonba költözött. Gyakran került sürgősségire, de mindig hazaküldték csupán szorongás magyarázatával. Carole azonban biztos volt benne, hogy ennél komolyabb a baj. Fizikailag és lelkileg is összeomlott, tolószékbe kényszerült, és úgy érezte, nincs visszaút.

Ekkor lépett közbe lánya, Anna, aki egészségügyi háttérrel rendelkezik. Nem nyugodott bele anyja sorsába, és kutatásai során rátalált a Nurosym nevű hordható orvosi eszközre, amely a bolygóideget stimulálja – ezt az ideget, amely kulcsfontosságú kapcsolatot teremt az agy, a szív és az emésztőrendszer között.

Carole 2023 novemberében kapta meg a készüléket, és már pár nap után javulni kezdett az alvása. Ez gyorsan további pozitív változásokat hozott, például egyre inkább visszatért az ereje, és könyörgött az otthon dolgozóinak, hogy engedjék ki a tolószékből.

A gyógyulás folytatódott, gyógyszerei számát jelentősen csökkentette, és 2024 áprilisában visszaköltözhetett saját otthonába. Javulása annyira látványos volt, hogy Anna maga is vett egy Nurosym készüléket szorongására, és saját bőrén tapasztalta meg az előnyöket: jobb alvás, nyugodtabb közérzet, pozitívabb életszemlélet - olvasható a The Mirror cikkében.