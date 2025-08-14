Egyetlen milliméteres karcolás okozta az édesapa halálát

Tragikus halált halt egy apuka egy húsevő baktérium miatt, most családja arra kéri az embereket, ne féljenek a víztől, hanem tanuljanak a szívszorító tragédiájukból.

Basil Kennedy húsevő baktérium miatt vesztette életét Fotó: Edmond Fahey Temetkezési Vállalat

Egy 77 éves louisianai férfi, Basil Kennedy tragikus körülmények között hunyt el, miután egy húsevő baktérium, a Vibrio vulnificus bejutott a szervezetébe egy apró vágáson keresztül. A férfi a lakókocsija fellépőjén ejtett karcolást a lábán, miközben csónakját a vízre bocsátotta a Mississippi-öböl partján, louisianai otthona előtt.

A sebet hidrogén-peroxiddal kitisztította és bekötötte, de három nappal később rosszul lett: hányt, lázas volt, és a szepszis jelei mutatkoztak nála. Két műtéten is átesett az elhalt szövetek eltávolítása érdekében, de sajnos július 21-én elhunyt.

Az orvosok megállapították, hogy a Vibrio vulnificus nevű baktérium okozta a fertőzést, ez a kórokozó főként meleg, sós vagy félsós vizekben fordul elő, és nyílt seben, friss tetováláson vagy pirszingeken keresztül juthat a szervezetbe. Általában nem megfelelően átsütött kagylófélék fogyasztása után okoz megbetegedést, de a vízzel való közvetlen érintkezés is veszélyes lehet, ha nyílt seb van a bőrön.

https://t.co/Q9hv3Xf1Vk

FLESH EATING BACTERIA — Mary Meyers (@MaryMeyers29810) August 12, 2025

A Louisianai Egészségügyi Minisztérium idén már 17 ilyen esetet jelentett. A szakértők szerint a klímaváltozás is hozzájárulhat a fertőzések számának növekedéséhez.

A CDC (Centers for Disease Control and Prevention) azt tanácsolja, hogy minden vízzel való érintkezés után a vágott sebeket alaposan mossuk le szappannal és folyó vízzel, és kerüljük a vízbe merülést, ha nyílt sebünk van.

Basil Kennedy lányai, akik mindig a buli lelkeként emlékeznek apjukra, azt szeretnék, ha az emberek nem félnének a víztől, hanem tanulnának ebből a tragédiából. Családjuk legszebb emlékei mind a vízhez kötődnek, ezért azt kérik ne a félelem, hanem a tudatosság vezessen minket, hogy megelőzhessük a hasonló eseteket – írja a People.