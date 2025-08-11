Vagány nagyi: 87 évesen tetováltatta ki magát

Abby Griffin, a Wren and Rose Photography tulajdonosa osztotta meg a felvételt, amelyen ő és nagymamája, Elaine Jaecks azonos kolibris mintát varratnak magukra. A „különleges pillanatról” készült videót már több mint 1,3 millióan látták a TikTokon.

Bátor volt a nagyi, 87 évesen varratta ki magát, ezzel egy élményt okozva unokájának – Fotó: Illusztráció/Unsplash

A 31 éves Abby elmondta, évek óta viccelődtek a közös tetoválás ötletével. „A nagymamám mindig is tele volt vidám, merész és vagány energiával, amivel mindenkit éberen tart maga körül. Ahogy teltek az évek, úgy éreztem, ez egy gyönyörű módja lenne annak, hogy megörökítsem az ő tüzét, bátorságát és azt, hogy mindig önazonos maradt, megbánás nélkül” – mondta.

A programot hetekkel korábban megtervezték, és egy egész napot szántak rá, ráadásul Abby nagynénje is csatlakozott hozzájuk, ő is ugyanazt a tetoválást kapta.

A genovai (Illinois) Silver Lining Tetkószalonban a légkör egyszerre volt vidám és bensőséges: sok nevetés mellett csendes, meghitt pillanatok is akadtak, amikor mindannyian átélték, mennyire fontos ez a közös élmény. Ebben nagy szerepe volt tetoválóművészüknek, Pedrónak is, aki kedvesen, türelmesen és maximális odafigyeléssel dolgozott, különösen Elaine esetében. „Meséltek egymásnak az életükről, és kiderült, hogy a nagymamám volt a legidősebb vendég, akit valaha tetovált. Látszott, hogy ez számára is jelentős pillanat volt, és rengeteg tisztelettel kezelte őt” – mondta Abby.

A választott minta is személyes jelentéssel bírt: „A nagyim mindig is imádta a kertészkedést és a szabadban lenni. Szinte felragyog, amikor kolibriket lát repdesni a kertjében. De a kolibri nemcsak a kedvence, hanem szimbolikus is számára – akárcsak ő, a madár a bátorságáról, kitartásáról és erős függetlenségéről ismert.” Ez volt a nagyi második tetoválása, és unokája szerint „igazi rocksztárként” viselte a procedúrát. „Még csak meg sem rezzent, és utána csak vállat vont, hogy: »Ez egyáltalán nem volt vészes!«” – mesélte Abby.

Elaine pedig nem áll meg kettőnél: „Már most a következő tetoválásáról beszél! Mindig kész a kalandra, és vele még a legegyszerűbb pillanatok is felejthetetlenné válnak” – mondta Abby mosolyogva.