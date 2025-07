Sidney Van Den Bosch elképesztően cuki képet posztolt a nagymamájával

Sidney Van Den Bosch élvezi a várandósság minden percét, amelyről rendszeresen tájékoztatja a követőit, most azonban a nagymamájával közös képet osztott meg az Instagramon.

Fotó: Bellarose Wedding

"Azt akartam írni képcímnek, hogy Nagymama és én… de igazából Dédimama és én, és kép konklúziója, hogy szerintem nagyon hasonlítunk. Egyébként múlt héten megszöktünk megünnepelni a Nagymama szülinapját, így utólag hozok erről majd néhány családi kedves képet" - írta a posztban.

A modell nem él pihentető időszakot, hiszen jelenleg költözés folyamatait bonyolítják le, ami Sidney kislányt hord a szíve alatt, akinek a nevéről is döntöttek párjával Benjáminnal. A korábbi Szerencsekerék-háziasszony jelenleg élete egyik legboldogabb időszakát éli, még akkor is, ha a lakásfelújítás – a szokásos kihívásokkal – nem megy éppen simán. Ő és férje azonban igyekeznek a végeredményre fókuszálni, miközben a jelen pillanatait is tudatosan megélik. Sydney nemrégiben egy Instagram-bejegyzésben osztotta meg gondolatait erről, miközben egy fehér fürdőruhában mutatta meg gömbölyödő pocakját.