Ada ledobta a ruháit Kasza Tibinek: „Nem bántam meg” - Videó

Pintér Adrienn, vagy ahogy a legtöbben, idehaza ismerjük Ada, 42 évesen, két gyerek után is bomba formában van. Nem csoda hát, hogy korábban sorra kapta a felkéréseket magazin fotózásokra (olyanokra is…). Ugyanakkor a szerdai Szerencsekerék adásában az is kiderül, hogy a műsorvezető szabadult már meg a ruhaitól Kasza Tibi kérésére is, sőt, egy alkalommal még véletlenül is.

Pintér Ada a Szerencsekerék 2025 stúdiójában mindent elmesélt (Fotó: TV2)

Izgalmas titokra derült fény a Szerencsekerék stúdiójában

„Van egy jó sztori a kártyádon. Vetkőztél már magazinnak és Kasza Tibinek” – jött mímelt zavarba a Szerencsekerék műsorvezetője, mire Ada feltette a kérdést:

Most, akkor meséljünk el mindent?

– hangzik el majd az adásban a csinos anyuka szájából, mire Kasza Tibi azonnal lecsapta a magas labdát és felajánlotta a sztárjátékosnak, hogy ne maradjon a szavak szintjén. Ada inkább magán tartotta a ruháit, de a felsorolt történeteket elmesélte. Legalább… „Többször vetkőztem már, hiszen minden nap szoktam… De volt nyuszis magazin, amit nem bántam meg, hiszen egy szép fotósorozat született, amire nagyon büszke voltam, hiszen úgy néztem ki, ahogy… Sőt, a mai napig büszke vagyok erre. Amikor pedig neked vetkőztem, akkor egy állatmenhelyes kampányban vettem részt. Egy ketrecbe zárt állatot szimbolizáltam” – idézte fel a TV2 stúdiójában Pintér Adrienn Ada.

Pintér Adrienn nem szándékosan tárulkozott ki egy balatoni buli hajnalán (Fotó: TV2)

Ada: „Csakhogy a topom már nem a helyén volt, lecsúszott a hasamig…”

A népszerű influenszer ezután elmesélte azt az esetet is, amikor véletlenül tárta fel bájait egy házibuli, hajnali óráiban. „Véletlen volt… Balatonon voltunk és mivel elég hűvös volt, kaptam kölcsön egy farmerdzsekit” – mesélte az egykori tévés, aki hozzáfűzte:

Akkoriban mentek ezek a crop topok, ami alatt nem volt rajtam melltartó.

„Jött a srác, hogy ő megy haza és adjam vissza a kabátját. Én nagy hévvel elkezdtem levenni, csakhogy a topom már nem a helyén volt. Lecsúszott a hasamig…” – idézte fel a spontán vetkőzése történetét Ada. Hogy a műsorvezető szerencsével járt -e a szerencsekerék forgatásán, az kiderül szerda este a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Tények Plusz után.