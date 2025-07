Szerencsekerék: évtizedes álmát váltja valóra az újdonsült milliomos

Csuhai-Pálfi Judit kedd este izgatottan ült le a képernyő elé, hogy visszanézze önmagát és a játékát a TV2-n, hiszen mint mondja, már arra sem emlékezett pontosan, hogy mi is volt az a néhány szó, amit kimondva megnyerte az addig kipörgetett, hatalmas összeget. Judit most a Metropolnak mesélt a Szerencsekerék forgatásán szerzett élményeiről, már amennyire fel tudta idézni magában a történéseket.

Kedd este Judit, Máté és Dani kísértették meg a szerencsét. Judit lett a Szerencsekerék következő nagy nyertese Fotó: TV2

Juditnak hatalmas szerencsét hozott a Szerencsekerék

„Be kell valljam, hittem is és nem is, amikor azt hallottam másoktól, hogy a stúdióban sokkal nehezebb játszani, mint otthon a kanapémon ülve.”

Nos, most a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy a kamerák kereszttűzében, nézők előtt játszani tényleg nagyon, nagyon nehéz.

„Az a helyzet, hogy többször leblokkoltam, ráadásul mindjárt az elején kiforgattam egy csődöt is. Ez egyébként meglepő módon segített, mert onnantól az esélytelenek nyugalma szállt meg és át tudtam adni magam a játék örömmének” – kezdte lapunknak Judit, a Szerencsekerék nagy nyertese.

Szinte felrobbant a Szerencsekerék stúdiója, miután Judit kimondta a helyes megfejtést Fotó: TV2

„Húsz éve dédelgetem az álmot, hogy egy szép napon elutazom New Yorkba”

Judit ezután tényleg remekül érezte magát a stúdióban, bár így is meglepődött, hogy a végjáték előtt az ő neve alatt szerepelt a legnagyobb összegyűjtött összeg. „Szuper játék volt és Kasza Tibi és Balogh Eleni is szuperül oldották a feszültségemet. Ahogy a játékostársaim is nagyon kedvesek voltak” – utalt a sztárjátékosra, Lékai Mátéra és Danira a Szerencsekerék nyertese, aki elárulta, a végjáték alatt gyakorlatilag a világáról sem igen tudott. „Amikor az utolsó feladványnál kimondtam a betűket és kiforogtak azok, amiket eltaláltam, néhány pillanatra teljesen lefagytam. Aztán hangosan elkezdtem sorolni a tippjeimet és fel sem tűnt, hogy végül kiszaladt a számon a jó megoldást. Akkor esett le, hogy mi történt, amikor szinte felrobbant a stúdió. Ezen a ponton ismertem meg azt az érzést, amikor az ember egyszerre nevet, kiabál és sír” – mondta ma már tényleg csak nevetve Csuhai-Pálfi Judit, majd azt is megsúgta, mire is fordítja a több mint 6 milliós nyereményét. „Húsz éve dédelgetem az álmot, hogy egy szép napon elutazom New Yorkba.”

Amikor tudatosult bennem, hogy tényleg komoly összeget nyertem, az volt az első gondolatom, hogy ez az évtizedes álmom most valósággá válhat

– fogalmazott a TV2 sikerműsorának nyertese.