Mint egy utcai harcos: brutális alakja van Gáspár Evelinnek, minden nő irigykedhet

Ezt látni kell! Gáspár Evelin ismét megmutatta tökéletes alakját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 14:00
Gáspár Evelin boksz fotó

Hihetetlen, hogy a Győzike Show-ban megismert kislány mennyit változott felnőtt korára. Ha valaki újra elővenné a régi felvételeket, garantáltan rá sem ismerne Gáspár Evelinre, akinek Instagram-oldala telis tele van szexibbnél szexibb fotókkal. Nos, kétségtelen, hogy kapja is a bókokat szép számmal.

Gáspár Evelin
Gáspár Evelin Fotó: hot! magazin

Bunyóban sincs párja Gáspár Evelinnek?

Természetesen a tökéletes alakot nem adják ingyen, ezt alighanem minden nő megerősítheti. Evelin is tesz azért, hogy úgy nézzen ki, ahogy. Most például egy ring mellől jelentkezett be, megmutatva: bizony a boksz is hozzájárul ahhoz, hogy irigylésre méltó sziluettet tudhasson magáénak. Ráadásul a küzdősportnak köszönhetően még meg is védheti magát, ha netán szorult helyzetbe kerül!

"Én nem mernék beszólni neked, az biztos" – írta valaki elismerően, míg sokan szívecskékkel és tűz emojikkal fejezték ki tetszésüket.

 

