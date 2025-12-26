Ördög Nóri megmutatta az igazi arcát karácsony alkalmából - Fotó
Megmutatta, amit a legtöbb anya érez ezekben a pillanatokban. Az év végi hajsza és a megterhelő karácsonyi időszak igazi arcát osztotta meg Ördög Nóri.
Ördög Nóri nem filterezett. Megmutatta a karácsonyi időszak valós oldalát, amit mindannyian átélünk. A beállított, tökéletes idilli családi fotóktól eltérően a műsorvezető smink nélküli, kimerült arcát mutatta meg követőivel, amit szó szerint: mindenki imád.
Ördög Nóri bevállalta - megmutatta, mit érzünk igazán karácsonykor
Én, miután rájöttem, hogy egy apró ajándék mégis lemaradt a listáról
– írta a poszthoz Nóri. A képen kissé megfáradtan, kócos hajjal látni, amint pörgeti a telefonját. A követők azonnal kifejezték, mennyire együttéreznek a képpel és imádják a nyers őszinteséget a műsorvezetőtől.
Anyák pillanata! Nekem sikerült a karácsonyi fotókon is ilyen összeszedettnek lennem
– írta egy kommentelő.
Olyan jó, hogy Nóri mindenhogy vállalja magát!
– írta egy másik.
Ez csúcs! Imádlak titeket
– írta egy harmadik kommentelő.
A Nánásiék hivatalos Instagram oldalára kikerült képet tehát imádják a rajongók, nyers őszinteségéért.
Hiszen sok anya tud együttérezni Nórival, így év vége felé. A poszt után egy következő is következett, ami kissé összeszedettebb - családi idillt mutat be. A gyönyörű, hatalmasodó fánál Nóri a kutyájukkal játszik, a két gyermekével az oldalán.
A Nánási-család kommentben várja a legviccesebb karácsonyi történeteket, amiket bevallunk: mi is várunk!
