Ördög Nóri megmutatta az igazi arcát karácsony alkalmából - Fotó

Megmutatta, amit a legtöbb anya érez ezekben a pillanatokban. Az év végi hajsza és a megterhelő karácsonyi időszak igazi arcát osztotta meg Ördög Nóri.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.26. 19:30
Ördög Nóri nánási pál karácsony

Ördög Nóri nem filterezett. Megmutatta a karácsonyi időszak valós oldalát, amit mindannyian átélünk. A beállított, tökéletes idilli családi fotóktól eltérően a műsorvezető smink nélküli, kimerült arcát mutatta meg követőivel, amit szó szerint: mindenki imád.

Ördög Nóri felvállalja természetességét karácsonykor is
Fotó: Gáll Regina /  Metropol

Ördög Nóri bevállalta - megmutatta, mit érzünk igazán karácsonykor

Én, miután rájöttem, hogy egy apró ajándék mégis lemaradt a listáról

– írta a poszthoz Nóri. A képen kissé megfáradtan, kócos hajjal látni, amint pörgeti a telefonját. A követők azonnal kifejezték, mennyire együttéreznek a képpel és imádják a nyers őszinteséget a műsorvezetőtől.

Anyák pillanata! Nekem sikerült a karácsonyi fotókon is ilyen összeszedettnek lennem

– írta egy kommentelő.

Olyan jó, hogy Nóri mindenhogy vállalja magát!

– írta egy másik.

Ez csúcs! Imádlak titeket

– írta egy harmadik kommentelő.

A Nánásiék hivatalos Instagram oldalára kikerült képet tehát imádják a rajongók, nyers őszinteségéért.

Hiszen sok anya tud együttérezni Nórival, így év vége felé. A poszt után egy következő is következett, ami kissé összeszedettebb - családi idillt mutat be. A gyönyörű, hatalmasodó fánál Nóri a kutyájukkal játszik, a két gyermekével az oldalán.

A Nánási-család kommentben várja a legviccesebb karácsonyi történeteket, amiket bevallunk: mi is várunk!

 

