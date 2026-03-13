Rohantak a tűzoltók: kigyulladt egy népszerű klub Kolozsváron

Percek alatt kiértek a tűzoltók a Kolozsvár Aréna területére, ahol hatalmas füst és terjedő lángok várták őket. A helyi tűzoltók tájékoztatása szerint szerencsére zárva volt a Form Klub, ahonnan kiindult a tűz, ezért személyi sérülés nem történt.

A tűzoltók megfékezték a lángokat, a kivizsgálás még folyamatban van

További információk szerint a tűz a hűtőgépek környékén keletkezhetett, ahol jelentős fűst alakult ki a helységben. A tűzoltók két tűzoltóautóval hamar eloltották a lángokat, majd alaposan kiszellőztették az épületet. A tűz kialakulásának okát még vizsgálják a szakemberek - írja a Maszol.