Rohantak a tűzoltók: kigyulladt egy népszerű klub Kolozsváron
Hatalmas füst, és terjedő lángok. Péntek reggel riasztották a tűzoltókat a Kolozsvár Aréna területén található szórakozóhelyhez.
Percek alatt kiértek a tűzoltók a Kolozsvár Aréna területére, ahol hatalmas füst és terjedő lángok várták őket. A helyi tűzoltók tájékoztatása szerint szerencsére zárva volt a Form Klub, ahonnan kiindult a tűz, ezért személyi sérülés nem történt.
A tűzoltók megfékezték a lángokat, a kivizsgálás még folyamatban van
További információk szerint a tűz a hűtőgépek környékén keletkezhetett, ahol jelentős fűst alakult ki a helységben. A tűzoltók két tűzoltóautóval hamar eloltották a lángokat, majd alaposan kiszellőztették az épületet. A tűz kialakulásának okát még vizsgálják a szakemberek - írja a Maszol.
