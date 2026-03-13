Orbán Viktorért és családjáért indít imaláncot Zalatnay Cini

Eddig és ne tovább! Mondja most egyszerre minden jóérzésű magyar ember pártállástól függetlenül. Nem is tehetünk mást, hiszen az, amit néhány napja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mondott, már önmagában is elfogadhatatlan nem csupán a politika, de a hétköznapi élet színterén is. Ahogy arról a Bors is beszámolt Ukrajna első embere néhány napja így üzente meg Orbán Viktornak, hogy az életére akar törni: „Bízunk benne, hogy egy bizonyos személy az Európai Unióban nem fogja blokkolni a 90 milliárdos hitelt. Ha mégis megtenné, akkor megadjuk a címét a fegyveres erőknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön” – hangzott el a nyílt és félreérthetetlen fenyegetés Volodimir Zelenszkij szájából egy kormányülést követő sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor először az ukrán elnöktől, Volodimir Zelenszkijtől kapott halálos fenyegetést

Orbán Viktor halálos fenyegetéseket kapott

Volodimir Zelenszkij után az ukrán titkosszolgálat altábornagya is beszállt a fenyegetőzésbe

Önmagában már ennek is elégnek kellett volna lennie ahhoz, hogy szövetségi rendszerünk, vagyis az Európai Unió minden kapcsolatot megszakítson az ukránokkal, de egyedül Szlovákia szólalt fel a kérdésben. Talán éppen ez az érthetetlen hallgatás és elhallgatás bátorította fel Hrihorij Omelcsenkót, egykori parlamenti képviselőt, az ukrán titkosszolgálat egykori altábornagyát. A politikus még Zelenszkijnél is messzebb merészkedett és Orbán Viktornak és a teljes családjának küldött halálos fenyegetést. „Zelenszkij úr, a mi KARMA nevű szervezetünknek [Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott fedett szervezet – a szerk] nincs szüksége Orbán címére.”

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább

– mondta az ukrán titkosszolgálat egykori altábornagya, majd így folytatta: „A KARMA elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni. Ez sok emberre igaz. Tudja, úgy alakult, hogy nappal az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete előtt figyelmeztettem Hámeneit arra, mi vár rá, a családjára és a barátaira. És ez meg is történt, mert ahogy mondják, minden Isten akarata. És gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján” – fenyegetőzött nyíltan Hrihorij Omelcsenko, akinek szavaira szintén nem érkezett elítélő reakció az Európai Unió háborúpárti nagyhatalmaitól.