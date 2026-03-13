Orbán Viktorért és családjáért indít imaláncot Zalatnay Cini
. Zalatnay Cini ezért döntött úgy, hogy a március 15-ei Békemenet előtt, imaláncra hív minden magyar embert.
Eddig és ne tovább! Mondja most egyszerre minden jóérzésű magyar ember pártállástól függetlenül. Nem is tehetünk mást, hiszen az, amit néhány napja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mondott, már önmagában is elfogadhatatlan nem csupán a politika, de a hétköznapi élet színterén is. Ahogy arról a Bors is beszámolt Ukrajna első embere néhány napja így üzente meg Orbán Viktornak, hogy az életére akar törni: „Bízunk benne, hogy egy bizonyos személy az Európai Unióban nem fogja blokkolni a 90 milliárdos hitelt. Ha mégis megtenné, akkor megadjuk a címét a fegyveres erőknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön” – hangzott el a nyílt és félreérthetetlen fenyegetés Volodimir Zelenszkij szájából egy kormányülést követő sajtótájékoztatón.
Orbán Viktor halálos fenyegetéseket kapott
- Volodimir Zelenszkij után az ukrán titkosszolgálat altábornagya is beszállt a fenyegetőzésbe
- Zalatnay Cini imalácra hív 10 millió magyart
- Orbán Viktor figyelmeztette gyermekeit a veszélyre
Ukrán fenyegetés: Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján
Önmagában már ennek is elégnek kellett volna lennie ahhoz, hogy szövetségi rendszerünk, vagyis az Európai Unió minden kapcsolatot megszakítson az ukránokkal, de egyedül Szlovákia szólalt fel a kérdésben. Talán éppen ez az érthetetlen hallgatás és elhallgatás bátorította fel Hrihorij Omelcsenkót, egykori parlamenti képviselőt, az ukrán titkosszolgálat egykori altábornagyát. A politikus még Zelenszkijnél is messzebb merészkedett és Orbán Viktornak és a teljes családjának küldött halálos fenyegetést. „Zelenszkij úr, a mi KARMA nevű szervezetünknek [Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott fedett szervezet – a szerk] nincs szüksége Orbán címére.”
Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább
– mondta az ukrán titkosszolgálat egykori altábornagya, majd így folytatta: „A KARMA elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni. Ez sok emberre igaz. Tudja, úgy alakult, hogy nappal az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete előtt figyelmeztettem Hámeneit arra, mi vár rá, a családjára és a barátaira. És ez meg is történt, mert ahogy mondják, minden Isten akarata. És gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján” – fenyegetőzött nyíltan Hrihorij Omelcsenko, akinek szavaira szintén nem érkezett elítélő reakció az Európai Unió háborúpárti nagyhatalmaitól.
Zalatnay Cini a közös imádság erejével száll szembe az Orbán Viktort fenyegető ukránokkal
Magyarország miniszterelnöke tehát egyértelmű halálos veszélyben van, amit komolyan kell venni. Ezt mondja Zalatnay Cini énekesnő is, aki úgy döntött, hogy a kollektív ima erejét hívja segítségül. Arra kér minden magyar embert, hogy indítsunk egy hatalmas, tízmillió magyar lélekből álló imaláncot és együtt kérjük Isten oltalmát Orbán Viktorra és a családjára. „Nehéz szavakat találni arra a gyalázatra, amit Volodimir Zelenszkij indított el a fenyegetésével és amit most az ukrán titkosszolgálat altábornagya folytatott. Mégis mi a fene történik itt? Ukrajna először elzárta a Barátság kőolajvezetéket, amit egy nyilvánvaló hazugsággal igyekeztek leplezni, most pedig pacekba bemondják, hogy végezni akarnak Orbán Viktorral és a családjával.”
Hol van ilyenkor az Európai Unió? Hol vannak a szövetségeseink? Elfogadhatónak tartják, hogy csak mert nem akarjuk finanszírozni a háborút és nem akarjuk a frontra küldeni a fiainkat, az ukránok ilyen fenyegetéseket küldjenek egy tagállamuk miniszterelnökének?
„Nos, nagyon remélem, hogy megjön az eszük, de attól tartok, hogy ez az opció meg sem fordul a fejükben. Ezért döntöttem úgy, hogy egy imalánc indítására hívok minden magyar embert határainkon innen és túl. Azt kérem, hogy március 15-én, a Békemenet előtt reggel fél tízkor mindenki szánjon fél percet egy imádságra. Kérjük együtt Isten oltalmát Orbán Viktorra és családjára” – mondta a Borsnak Zalatnay Cini.
Orbán Viktor az újabb, halálos fenyegetés után értesítette a lányait és arra kérte őket, hogy fokozottan figyeljenek és szóljanak neki azonnal, ha bármi szokatlant tapasztalnak. Ugyanakkor igyekezett őket megnyugtatni is.
