RETRO RÁDIÓ

Eltűnt Arabella - Egy 16 éves lányt keres a rendőrség

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A budapesti rendőrök kezdték meg az eltűnt lány felkutatását.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 20:03
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/224/2026. körözési számon eljárást folytat az eltűnt K. Arabella ügyében.

Eltűnt a 16 éves lány
A rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt fiatalkorút  
   Fotó: Gé - illusztráció!

Eltűnt egy 16 éves lány

A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves lány 2026. június 10-én XVII. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik. K. Arabella körülbelül 170 centiméter magas, hosszú, sötétbarna haja van, szeme színe barna, írja a police.hu.

Az eltűnt lány képe ide kattintva érhető el!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki K. Arabella tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu