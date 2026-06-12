Eltűnt Arabella - Egy 16 éves lányt keres a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/224/2026. körözési számon eljárást folytat az eltűnt K. Arabella ügyében.

A rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt fiatalkorút

Fotó: Gé - illusztráció!

Eltűnt egy 16 éves lány

A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves lány 2026. június 10-én XVII. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik. K. Arabella körülbelül 170 centiméter magas, hosszú, sötétbarna haja van, szeme színe barna, írja a police.hu.

Az eltűnt lány képe ide kattintva érhető el!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki K. Arabella tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.