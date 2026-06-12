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Orbán Viktor: Holnap 10 órakor Fidesz-kongresszus

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Orbán Viktor közösségi oldalán osztotta meg, a Fidesz tisztújító kongresszusa szombaton kerül megrendezésre.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 20:35
Módosítva: 2026.06.12. 20:36
Fidesz Fidesz-kongresszus Orbán Viktor

Orbán Viktor közösségi oldalán osztotta meg, a Fidesz tisztújító kongresszusa szombaton kerül megrendezésre. A HírTV szerint az elnökség látványosan átalakul, amelyet többek között Orbán Viktor oldalán is élő közvetítésben lehet megtekinteni július 13-án.

Orbán Viktor: Holnap 10 órakor Fidesz-kongresszus!
Orbán Viktor: Holnap 10 órakor Fidesz-kongresszus!
Fotó:  Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Holnap 10 órakor Fidesz-kongresszus!

Holnap 10 órakor Fidesz-kongresszus! Kövessétek élőben itt, és a Fidesz Facebook-oldalán!

– írta bejegyzésében Orbán Viktor.

 

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