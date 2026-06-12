Orbán Viktor közösségi oldalán osztotta meg, a Fidesz tisztújító kongresszusa szombaton kerül megrendezésre. A HírTV szerint az elnökség látványosan átalakul, amelyet többek között Orbán Viktor oldalán is élő közvetítésben lehet megtekinteni július 13-án.

Orbán Viktor: Holnap 10 órakor Fidesz-kongresszus!

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Holnap 10 órakor Fidesz-kongresszus!

Holnap 10 órakor Fidesz-kongresszus! Kövessétek élőben itt, és a Fidesz Facebook-oldalán!

– írta bejegyzésében Orbán Viktor.