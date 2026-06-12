RETRO RÁDIÓ

Halálos medvetámadás - holttestet találtak az erdőben

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A hatóságok szerint az áldozat vadállat-támadásban vesztette életét.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 20:27
medvetámadás vadállat holttest

Péntek reggel tragikus felfedezésre került sor a Kovászna megyei Bölön térségében, egy 68 éves férfi élettelen testét találták meg egy erdős területen, nem messze attól az állatfarmtól, ahol dolgozott. Az elsődleges hatósági megállapítások szerint felmerült a gyanú, hogy a férfi egy medvetámadás következtében veszíthette életét.

A férfi valószínűleg medvetámadás áldozata lett
A férfi munkatársai gyanakodni kezdtek, hgy medvetámadás történt   
 Fotó: Rasmus Svinding / Pexels (Illusztráció!)

A férfi valószínűleg medvetámadás áldozata lett

A hatóságokat a 112-es segélyhívón értesítették, miután a farm egyik munkatársa aggódni kezdett kollégájáért, akivel előző este még kapcsolatban álltak, azóta azonban nyoma veszett. A keresés során a férfi ruházatának egyes darabjait és személyes tárgyait az erdő szélén találták meg, ami arra utalt, hogy valamilyen rendkívüli esemény történhetett vele.

A rendőrök és a mentésben részt vevő egységek hamarosan rábukkantak a 68 éves áldozat holttestére az erdő közelében. A testen olyan sérüléseket fedeztek fel, amelyek összhangban lehetnek a medvetámadással. A helyszínen rögzített nyomok és bizonyítékok alapján a nyomozók jelenleg azt valószínűsítik, hogy egy medve okozhatta a férfi halálát.

A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a pontos körülményeket csak a folyamatban lévő vizsgálatok és az igazságügyi szakértői elemzések tisztázhatják. A holttestet boncolásra szállították, amelynek eredménye várhatóan egyértelmű választ ad majd a halál okára.

A rendőrség közleménye szerint egyelőre semmilyen jel nem utal arra, hogy idegenkezűség vagy más bűncselekmény állna a tragédia hátterében.

Az eset ismét reflektorfénybe helyezte a medvék és az emberek közötti egyre gyakoribb találkozásokat Erdélyben és a Székelyföld térségében, ahol az elmúlt években jelentősen megszaporodtak a lakott területek közelében felbukkanó nagyvadakkal kapcsolatos incidensek, írja a Maszol.

 

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