Medveriadó: iskolabezárás mellett döntött a hatóság

Pánikot keltett egy városban kóborló medve Japánban, a hatóságok arra kérték a családokat, hogy tartsák otthon gyermekeiket, miközben rendőrök és vadászok próbálnak a vadállat nyomára bukkanni. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy elővigyázatosságból mintegy száz intézmény kapcsán iskolabezárást rendeltek el.

Iskolabezárást rendeltek el, miután napokig vándorolt egy medve egy japán városban (Fotó: Murguia©photography / GettyImages – Képünk illusztráció)

A iskolabezárásra a gyermekek védelme érdekében került sor

A Tokiótól mintegy 100 kilométerre északra található Utsunomiya városában a hétvégén többször is medvét észleltek. Az állatot először szombaton látták egy park közelében, majd vasárnap hajnalban térfigyelő kamerák rögzítették, amint a városközpont egyik utcáján rohan el két megdöbbent fiatal előtt.

Az állat később több lakóövezetben is felbukkant, hétfő hajnalban pedig egy ipari területen látták, nagyjából két és fél kilométerre a belvárostól. A hatóságok ezt követően újraindították a keresést, amelyben rendőrök és helyi vadászok is részt vesznek.

A lakosokat arra figyelmeztették, hogy tartsák zárva az ajtókat és ablakokat, valamint ne vigyék ki a szemetet, mert az odavonzhatja az állatot. A város utcáin hangosbemondóval felszerelt járművek járőröztek, folyamatosan tájékoztatva a lakosságot a veszélyről.

A rendkívüli helyzet miatt hétfőn a térség mind a 94 általános és középiskolája zárva maradt, ami mintegy 36 ezer diákot érintett. A fokozott óvatosságot egy másik közelmúltbeli incidens is indokolja. A múlt héten egy medve két embert sebesített meg Japán északkeleti részén, Fukushima közelében. A rendőrség és a tűzoltóság egy acélgyárhoz vonult ki, mert egy medve behatolt az üzem területére és megtámadott két munkást.

Japánban az elmúlt években jelentősen megnőtt a medvékkel való találkozások száma. Szakértők szerint ennek hátterében a természetes élőhelyek változása, az élelemhiány, valamint a vidéki térségek elnéptelenedése áll, ami miatt az állatok egyre gyakrabban merészkednek lakott területekre.

A japán környezetvédelmi minisztérium adatai szerint 2025-ben több mint 230 medvével kapcsolatos incidens történt, amelyek során 13 ember vesztette életét – írja a Mirror.