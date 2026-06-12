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Az egész ország összefogott az Esőgyerekért - most az ő családja segített egy másik beteg kisgyereknek

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Különleges mérföldkőhöz érkezett a nagykökényesi Kiss-Nagy Zsombor története. A ritka agyi rendellenességgel élő kisfiú - akit az ország „Esőgyerek” névvel zárt a szívébe - a sikeres őssejtkezelése óta rengeteget fejlődött. A család most úgy döntött, hogy hatalmas szeretetet és támogatást továbbadja: egy nemes felajánlás révén egy környékükre költözött, bajba jutott ukrán menekült családon segítettek.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 20:00
esőgyerek kiss - nagy zsombor súlyos betegség

A tízéves Kiss-Nagy Zsombor története az összefogásról és a csodákról szólt. Miután az ország egy emberként mozdult meg a gyógyulásáért, a kisfiú szerencsére rendkívül sokat fejlődött. Nagy változást hozott az életében a legutóbbi őssejtkezelés is. A család otthonában most a boldogság az úr, ám az Esőgyerek édesanyja, Kiss Brigitta pontosan tudja, milyen érzés, amikor a mindennapi küzdelmekhez külső támaszra van szükség. Pont ezért gondolta úgy, hogy most itt az ideje, hogy ő segítsen másokon.

Az "Esőgyerek" családja egy nemes felajánlással segített egy beteg kisfiún
Az "Esőgyerek" családja egy nemes felajánlással segített egy beteg kisfiún / Fotó: olvasói

Hosszú hónapokig fontolgatták, mi legyen a sorsa annak a speciális babakocsinak, amelyet Zsombi a kerekesszék előtt használt. Évek óta porosodott náluk, de egyszerűen nem volt szívük megválni tőle. Aztán a sors közbeszólt. Nemrégiben egy bajba jutott ukrán menekült család költözött a környékükre, akik egy pontosan ilyen speciális járművet kerestek a gyermeküknek.

Az "Esőgyerek" családjának szívmelengető felajánlása

Brigitta látta, ahogy a család kisfia mennyire nehezen ül. A gyermek ráadásul nyolcéves, éppen egyidős Zsombival, de a betegsége miatt jelentősen vissza van maradva a fejlődésben. 

Ezért gondoltam, hogy nem eladjuk a babakocsit, hanem odaajándékozzuk a családnak

 – meséli az édesanya. 

Nem volt kérdés, hogy a segítségnek gyorsnak kellett lennie. Brigitta útra kelt, és személyesen adta át a teljesen leszervizelt, patyolattiszta járgányt a gyermeknek. A babakocsi mellé rengeteg más hasznos holmit, például ruhát és használati tárgyat is csomagoltak, amire a nehéz sorsú családnak most a legnagyobb szüksége lehet.

A szeretet ereje megduplázódik

A család tagjainak arcán a megkönnyebbülés és a határtalan öröm könnyei ragyogtak. Ez a történet tökéletes példája annak, hogy a jóság sosem vész el, csupán átalakul és továbbgyűrűzik. Az az óriási támogatás, amelyet korábban a magyar Esőgyerek kapott a társadalomtól, most egy másik kisgyermek életét tette könnyebbé és szebbé.

Brigitta végtelenül hálás, amiért mellettük is nagyon sokan állnak és támogatják őket a mindennapokban. Zsombiék példája megmutatja, hogy a legnagyobb nehézségek közepette is képesek lehetünk fényt gyújtani mások életében, és a nemes tettek mindig visszatalálnak a feladóhoz.

 

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