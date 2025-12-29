Az esőgyereket támogatják a jótékonysági eseményen Hatvanban

Hatvantól nyolc kilométerre lévő Nagykökényesen él az édesanyjával Kiss-Nagy Zsombor. A gyermek különleges betegséggel küzd, ami leginkább az Esőember című film főszereplőjének Raymond Babbit betegségéhez hasonlít. A gyermek kimagasló teljesítményekre képes, miközben alap dolgokkal nincs tisztában. Zsombi agya nem úgy működik, mint a legtöbb emberé. Lehet, hogy sosem fogja tudni leírni, miközben akár egy éjszaka alatt képes megtanulni kívülről egy egész telefonkönyvet.

Zsombi betegségét leginkább az esőember betegségéhez lehet hasonlítani Fotó: Gáll Regina Adrienn / Bors

A gyermek születésénél nem lépett fel komplikáció, csak később egy ultrahangos vizsgálat során derült fény a betegségére a Komplex Kortikális Diszpláziára, és az egyéb agyi malformációkra, amelyet a kisagy rendellenes fejlődése okoz.

A rendszeres fejlesztéseknek köszönhető, hogy Zsombi állapota folyamatosan javul, ez azonban nagy kiadást jelent a család számára. Édesanyja a nap minden percét beteg gyermeke mellett tölti.

Zsombi az esőgyerekért rúgja a bőrt az Exatlon játékosa Kása András Fater Fotó: olvasói

Összefogtak a foci szerelmesei Zsombiért

Egy jó cél érdekében rendezik meg idén a 46. Jótékonysági Karácsony Kupát Hatvanban a Városi sportcsarnokban.

Elhatároztuk, hogy idén együtt focizunk Zsombiért. Mindenkit szeretettel várunk 2025. december 30-án 17:00 órától megrendezésre kerülő jótékonysági gálameccsre. Az esemény több, mint egy puszta mérkőzés, egyúttal tisztelgés és figyelemfelhívás a fogyatékossággal élő embertársaink értékeire és erejére. Meg szeretnénk mutatni, hogy összefogással szinte bármilyen akadályt le lehet győzni

– mondta el lapunknak az Exatlon játékosa Kása András Fater, aki hozzáteszi, hogy idén a rendezvényen egy különleges célért gyűjtenek, hiszen Kiss-Nagy Zsombor fejlődéséért lépnek pályára.

Többször szerepeltem már jótékonysági gyűjtésen. Most is azonnal igent mondtam a felkérésre, mert részese lennék a két napos focikupának. Mi a döntő előtt fogunk játszani egy barátságos mérkőzést. A cél, hogy minél több pénzt jöjjön össze Zsombinak

– folytatja a kétszeres exatlonista, aki több tévéműsorban is szerepelt és márciusban tölti be az ötvenedik évét.

Nem vagyok egy gazdag gyerek, de ahol tudok segítek. Nagycsaládosként van öt lányom, egy fiam, két unokám. A kisunokám Olivér koraszülött volt, és leállt a keringése, és a veséje, ezért élet halál között volt. Az orvosok már lemondtak róla. A lányom a gyermek születésénél 25 éves volt, ekkor találtam ki, hogy tekerek 25 kört a Velencei-tó körül. Sajnos ezt a 11. körnél fel kellett adnom, mert a bicikli nem nagyon bírta. Ezért kitaláltam, ha betöltöm az ötvenet, akkor Agárdról 572 kilométert teker Piesendorfba, ahol a lányomék laknak

– mesél a távlati terveiről a férfi, aki hozzáteszi, hogy mikor a tó körül tekert akkor is nagyon sokan mellé álltak, így bízik benne, hogy Zsombit is sokan fogják támogatni a jótékonysági eseményen.

ITT tudjátok nyomon követni Zsombi fejlődését.