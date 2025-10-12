Megható összefogás indult Zsombiért, az esőgyerekért

Jótékonysági sporteseményt szerveznek a különös betegséggel küzdő Kiss-Nagy Zsomborért. A közösségi futást Hatvanban rendezik október 19-én, és ahol a részvevők maguk határozhatják meg a nevezési díjat, és ezzel Zsombit, az esőgyereket támogathatják.

Zsombiért futnak Hatvanban Fotó: Olvasói kép

Betegséggel jött a világra Kiss-Nagy Zsombor 2017-ben. A Nagykökényesen élő gyermek betegségét leginkább az Esőember című film főszereplőjének (Charlie Babbitt) betegségéhez lehet hasonlítani, amit a kisagy rendellenes fejlődése okoz. Kihat a gyermek egyensúlyérzékére; figyelemzavar, kamratágulat és epilepszia is társul hozzá. Zsombi különleges teljesítményekre képes bizonyos téren, azonban hétköznapi dolgokkal nincs tisztában.

Zsombi különösen sok figyelmet és törődést igényel. Édesanyja Brigitta minden percét mellette tölti, és gyermeke fejlődésén fáradozik.

Rengeteg fejlesztésre és terápiára van szüksége Zsombinak ahhoz, hogy az állapota javuljon. Alapítványt hoztam létre, hogy ezeket a kiadásokat fedezni tudjam. A jótékonysági futóverseny, amit Hatvanban rendeznek, egy nagyszerű lehetőség, hogy pénzt tudjak gyűjteni a terápiákra

– mondja az elhivatott édesanya, Kiss Brigitta, hozzátéve, nagyon hálás mindenkinek, aki melléjük állt a nehéz helyzetükben. A sok erőfeszítés szerencsére megteszi hatását, mert a gyermek olyan eredményeket ér el, amiről a család korábban álmodni sem mert, és Zsombi már több métert is tud kézen fogva sétálni.

Zsombiért futnak Hatvanban

Nagy reményeket táplál Brigitta a következő futóverseny kapcsán is, ami október 19-én, 10 órakor rajtol Hatvanban a Zagyva-Ligeti futópályán.

A nevezési díjat mindenki saját maga határozhatja meg, és a befolyt összeg teljes egészében Zsombi gyógykezelésére megy. Azt is a futók dönthetik el, hogy hány kört szeretnének teljesíteni az 1100 méter hosszú futópályán

– beszél a futóversenyről az édesanya, aki hozzáteszi, hogy Zsombi már nagyon várja az eseményt, mert szeretne pacsit adni a futóknak. A rendezvényt tombola, arcfestés is színesíti majd.

Zsombi gyógykezelése szempontjából minden egyes forint sokat számít. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, akik mellénk álltak és támogatnak minket

– zárja elérzékenyülten a beszélgetést az édesanya, aki hozzáteszi, hogy a támogatók pénze jó helyre megy, mert az alapítványukba befolyt összeg az utolsó fillérig Zsombi kezelésére fordítják.

