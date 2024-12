„Megvan a 10 milliós cél!” - esélyt kapott az agydaganatos kislány, Szofi, de a harcának még közel nincs vége

Szofi öt éve már legyőzte a leukémiát, azonban 2024-ben egy újabb, még kíméletlenebb ellenféllel találta szemben magát: az agydaganattal. Ezért Nádudvari Péter gyógypedagógus egy hatalmas kihívást vállalt, hogy a kislánynak pénzt gyűjtsön egy ultramaraton-futást vitt véghez az agydaganatos kislányért. Az „500 km Szofiért” elnevezésű kezdeményezés keretében gyűjtött pénzt a családnak.

Nádudvari Péter több száz kilométert futott az agydaganatos kislányért / Fotó: T5 Media Agency / Nádudvari Péter

Minden kilométer az agydaganatos kislányért

A kampány nyitófutásán Péter 49 kilométert teljesítve a debreceni otthonától a nyíregyházi Hősök teréig futott el, ahol a célban a kislány várta. A leghosszabb futása alatt 4 nap alatt összesen 245 kilométert megtéve, átlagosan napi 60 kilométer körüli távokat teljesített. A budapesti Hősök teréről a nyíregyházi Hősök teréig futott el Péter. A kezdeményezés egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor Pétert több mint 100 kisiskolás kísérte a célba Nyíregyházán. Az utolsó métereken maga Szofi rohant a sportoló karjaiba, akinek köszönhetően a kislány januári kezelése már biztosított.

Egy igazi hősről van szó, emiatt nem is volt kérdés, hol kezdem el és fejezem be a futásom

– nyilatkozta Péter meghatódva.

A kilométereket örökbe fogadva már eddig is rengeteg pénz gyűlt össze az agydaganatos kislánynak, az adományozóknak köszönhetően / Fotó: T5 Media Agency / Nádudvari Péter

Dupla annyi adomány gyűlt össze, mint tervezték

Biztosan boldog lesz a nyíregyházi Szofi karácsonya: a jótékony futó által teljesített kilométereket több ezer ember „fogadta örökbe”, így eddig 10 680 757 forint gyűlt össze a kislány életmentő gyógykezeléseinek támogatására.

Hihetetlen, de valósággá vált. Szavakkal nem lehet kifejezni, mennyire hálás vagyok mindazoknak, akik a kezdeményezésem mellé álltak. Az adományoknak köszönhetően Szofi dendritikus sejtterápiája folytatódhat, így javulhat az állapota

– fogalmazott Péter.

Az eddigi futások során a jótékony sportoló több mint 245 kilométert tett meg ultramaratonként, és további 204 edzéskilométert is „áruba bocsátott”.

Szofi édesanyja, Henriett is hálás szavakkal illette a közösséget

Csordultig van a szívünk hálával, igazi közösségi összefogás alakult ki. Hihetetlen érzés, hogy ennyi ember gondolt ránk, miközben a saját életük gondjaival is küzdenek. Ez is mutatja, hogy milyen sok jó ember él.

Bár Szofi következő kezelés költsége már biztosított, a jövő továbbra is bizonytalan. Az agydaganat elleni küzdelem hosszadalmas és költséges, így a gyűjtés, még továbbra is tart. „Küzdeni fogok minden nap, ahogy eddig is. Sokszor nagyon nehéz és fájdalmas, de kibírom. Mindenkinek köszönöm, és boldog karácsonyt kívánok!” – mondta a kis Szofi mosolyogva.