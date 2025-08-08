,,Ez az eset az egyik legmegrázóbb egészségügyi csalási ügy, amit valaha vizsgáltunk"

Egy 29 éves floridai nőt, Autumn Bardisát augusztus 5-én tartóztatták le otthonában, ápolói egyenruhában, miután a hatóságok megállapították, hogy érvényes engedély nélkül több mint 4400 beteget látott el. A Flagler megyei seriffhivatal közleménye szerint Bardisa úgy tett, mintha szakképzett ápoló lenne, és így nyújtott egészségügyi ellátást gyanútlan páciensek ezreinek.

Több mint 4400 betegnek nyújtott egészségügyi ellátást érvényes engedély nélkül. Fotó: Pexels.com (Képünk illusztráció)

A nyomozás szerint Bardisa 2023 júliusától 2025 januárjáig összesen 4486 embernek nyújtott orvosi ellátást az AdventHealth Palm Coast Parkway nevű intézményben, miközben soha nem rendelkezett érvényes ápolói engedéllyel. A kórház csak 2025 januárjában bontotta fel a szerződését, miután képtelen volt igazolni személyazonosságát.

A kórházi jelentések szerint Bardisát eredetileg haladó ápolói technikusi pozícióra vették fel, egy regisztrált ápoló felügyelete alatt. Jelentkezésekor azt állította, hogy „education first” státuszú regisztrált ápoló, vagyis elvégezte a szükséges tanulmányokat, de még nem tette le a nemzeti vizsgát. Később azt közölte, hogy már megszerezte az engedélyt, és megadott egy licencszámot, amely egy másik nőhöz tartozott – ugyanazzal a keresztnévvel, de más vezetéknévvel – írja a People.

Amikor az eltérés kiderült, Bardisa azt mondta, hogy nemrég házasodott meg, és ezért változott meg a neve. A kórház kérte tőle a házassági anyakönyvi kivonatot, de azt sosem nyújtotta be. Mégis előléptetést ajánlottak neki, ami felkeltette munkatársai figyelmét, és egy kolléga végül utánanézett a licencének, ahol kiderült, hogy csak egy lejárt ápolási asszisztensi engedéllyel rendelkezett.

A nyomozás során az is kiderült, hogy Bardisa valóban együtt járt iskolába azzal a személlyel, akinek az adatait felhasználta, de személyesen nem ismerték egymást. A vizsgálatba bekapcsolódott a floridai egészségügyi minisztérium és az amerikai egészségügyi minisztérium is. Az összegyűjtött dokumentumok és tanúvallomások alapján Bardisára elfogatóparancsot adtak ki: hét rendbeli jogosulatlan egészségügyi tevékenység és hét rendbeli személyes adatokkal való visszaélés miatt.