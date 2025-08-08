,,Ez az eset az egyik legmegrázóbb egészségügyi csalási ügy, amit valaha vizsgáltunk"

A hatóságok is ledöbbentek. Több mint 4400 betegnek nyújtott egészségügyi ellátást érvényes engedély nélkül.
Egy 29 éves floridai nőt, Autumn Bardisát augusztus 5-én tartóztatták le otthonában, ápolói egyenruhában, miután a hatóságok megállapították, hogy érvényes engedély nélkül több mint 4400 beteget látott el. A Flagler megyei seriffhivatal közleménye szerint Bardisa úgy tett, mintha szakképzett ápoló lenne, és így nyújtott egészségügyi ellátást gyanútlan páciensek ezreinek.
A nyomozás szerint Bardisa 2023 júliusától 2025 januárjáig összesen 4486 embernek nyújtott orvosi ellátást az AdventHealth Palm Coast Parkway nevű intézményben, miközben soha nem rendelkezett érvényes ápolói engedéllyel. A kórház csak 2025 januárjában bontotta fel a szerződését, miután képtelen volt igazolni személyazonosságát.
A kórházi jelentések szerint Bardisát eredetileg haladó ápolói technikusi pozícióra vették fel, egy regisztrált ápoló felügyelete alatt. Jelentkezésekor azt állította, hogy „education first” státuszú regisztrált ápoló, vagyis elvégezte a szükséges tanulmányokat, de még nem tette le a nemzeti vizsgát. Később azt közölte, hogy már megszerezte az engedélyt, és megadott egy licencszámot, amely egy másik nőhöz tartozott – ugyanazzal a keresztnévvel, de más vezetéknévvel – írja a People.
Amikor az eltérés kiderült, Bardisa azt mondta, hogy nemrég házasodott meg, és ezért változott meg a neve. A kórház kérte tőle a házassági anyakönyvi kivonatot, de azt sosem nyújtotta be. Mégis előléptetést ajánlottak neki, ami felkeltette munkatársai figyelmét, és egy kolléga végül utánanézett a licencének, ahol kiderült, hogy csak egy lejárt ápolási asszisztensi engedéllyel rendelkezett.
A nyomozás során az is kiderült, hogy Bardisa valóban együtt járt iskolába azzal a személlyel, akinek az adatait felhasználta, de személyesen nem ismerték egymást. A vizsgálatba bekapcsolódott a floridai egészségügyi minisztérium és az amerikai egészségügyi minisztérium is. Az összegyűjtött dokumentumok és tanúvallomások alapján Bardisára elfogatóparancsot adtak ki: hét rendbeli jogosulatlan egészségügyi tevékenység és hét rendbeli személyes adatokkal való visszaélés miatt.
A nőt a seriffhivatal nyomozóegysége tartóztatta le otthonában, majd a Perry Hall megyei börtönbe szállították, ahol 70 000 dolláros óvadék fejében várja az eljárást.
Rick Staly, a Flagler megyei seriff szerint:
Ez az eset az egyik legmegrázóbb egészségügyi csalási ügy, amit valaha vizsgáltunk. Ez a nő több ezer ember életét veszélyeztette azzal, hogy olyan valakinek adta ki magát, aki nem volt, és ezzel megszegte a betegek, családtagjaik, az AdventHealth és az egész orvosi közösség bizalmát. Hála a nyomozóink, az ügyészség, az AdventHealth, valamint állami és szövetségi partnereink kitartó munkájának, most felelősségre vonják ezt a felelőtlen és veszélyes viselkedést
