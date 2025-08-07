Rongálás Rákoscsabán: ezt tették a vadiúj sportpályával az elkövetők

Szinte még csak percek teltek el azóta, hogy átadták Rákoscsabán a Göcsej utca és az Ede utca sarkán az új sportpályát, máris vandálok rongálták meg. Trágár feliratokkal és falfirkákkal fújták össze a sportolásra szánt területeket. A helyiek kiakadtak és feljelentést is tettek ellenük.

Rongálás Rákoscsabán: vizsgálódik a rendőrség. Fotó: olvasói

A rongálás miatt vizsgálódik a rendőrség

A tegnap esti órákban ismeretlenek megrongálták a nemrég átadott, bekamerázott sportpálya vadonatúj gumiszőnyegét. A vandalizmus jelei – trágár feliratok és falfirkák – nemcsak a sportolásra használt területet csúfítják el, hanem közösségünk közös értékeit is súlyosan megsértik

– mondta el lapunknak Gulyás Antal. " Megrendülve láttuk a rongálást – egy csabai család szemével mi, mint háromgyermekes, nagycsaládos rákoscsabai lakosok, akik nap mint nap használjuk a nemrég átadott sportpályát – futáshoz, focizáshoz, kikapcsolódáshoz – mélységes csalódással tapasztaltuk a legutóbbi rongálást."

Hatalmas a kár, ugyanis nem tudják lemosni a festéket, cserélni kell az elemeket. Fotó: olvasói

Az édesapa szerint korábban már néhány fiatallal meggyűlt a problémájuk, mert kerékpárral hajtottak be a területre, amit szóvá is tettek nekik, ugyanis jelentősen rongálták a műfüves területet.

A korábbi biciklis eset még lehet figyelmetlenség, de a mostani festékes rongálás viszont már nem. Ez szándékos károkozás, amit pusztán takarítással nem lehet orvosolni, csak drága cserével. Őszintén reméljük, hogy az elkövetők felelősségre lesznek vonva, és több ilyen eset nem történik. Mert ez a pálya mindannyiunké, vigyáznunk kell rá!

– zárta gondolatait az édesapa.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a BRFK-t, ahol elmondták, hogy eljárást indítottak a vandálokkal szemben.

Az esettel összefüggésben a XVII. Kerületi Rendőrkapitányság rongálás gyanúja miatt indított nyomozást







