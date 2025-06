Felháborító: történelmi emlékművet rongált meg a tiszteletlen turista

Hatalmas felháborodást keltett annak a turistának a viselkedése, aki átugrotta a híres kínai műemlékeket övező korlátot, majd a kínai agyaghadsereg közé vetette magát. A meggondolatlan férfi a korlátot figyelmen kívül hagyva a műtárgyaknak helyet adó árokba ugrott, ahol elkezdte lökdösni az agyagszobrokat, mielőtt a biztonsági személyzet közbelépett és megállította.

A jelenlegi becslések szerint a három nagy egységre tagolódó árok- és gödörrendszerben körülbelül 8000 katona található / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

A hatóságok elmondása szerint a mentális problémákkal küzdő férfi egy ideig a kiállítás padlóján gurult, majd elkezdte lökdösni az agyagkatonákat. A durva bánásmód miatt több szobrot is megrongált, a károkat jelenleg is vizsgálják. Az UNESCO világörökség részét képező helyszín és az abba tartozó tárgyak rongálása büntethető cselekedet. Az elkövető mentális állapota enyhítő tényező lehet, de a kínai állam nagyon komolyan veszi a kulturális és történelmi jelképek megrongálását, ezért a tettes akár komoly ítéletre is számíthat – írja a Mirror.

Az agyaghadsereg

Más néven a terrakottahadsereg az első kínai császár, Csin Si Huang-ti sírhelyét őrző agyagkatonák, lovak, kocsik és zenészek elnevezése. A kínai agyaghadsereg körülbelül 2200 éves. Az építése i. e. 246-ban kezdődött, és az első császár, Csin Si Huang-ti sírja közelében található. A kínaiak ezt az agyaghadsereget ezeréves civilizációjuk egyik jelképének tekintik.