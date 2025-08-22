RETRO RÁDIÓ

Most jött: második világháborús gránátot találtak Magyarországon

A robbanószerkezetet a katonák elszállították.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.08.22. 20:15
MH 1 Tűzszerész és Folyamőr Ezred gránát Magyarország robbanószerkezet

Második világháborús repesz-romboló gránát került elő a Hajdú-Bihar vármegyei Újirázon, a Sebes-Körös híd lábánál - közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán pénteken.

Azt írták: a folyó alacsony vízállása miatt bukkantak a második világháborús, amerikai, 75 milliméteres repesz-romboló gránátra a korábban víz lepte parton.

Hozzátették: a repesz-romboló gránátot a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére - írja az MTI.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu