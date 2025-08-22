Most jött: második világháborús gránátot találtak Magyarországon

A robbanószerkezetet a katonák elszállították.
Második világháborús repesz-romboló gránát került elő a Hajdú-Bihar vármegyei Újirázon, a Sebes-Körös híd lábánál - közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán pénteken.
Azt írták: a folyó alacsony vízállása miatt bukkantak a második világháborús, amerikai, 75 milliméteres repesz-romboló gránátra a korábban víz lepte parton.
Hozzátették: a repesz-romboló gránátot a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére - írja az MTI.
