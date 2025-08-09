RETRO RÁDIÓ

Most jött: második világháborús repeszbomba került elő a Balaton Park Circuit versenypályánál

A robbanótestre munkások találtak rá.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.09. 10:25
robbanószerkezet MH 1 Tűzszerész és Folyamőr Ezred Balaton Park Circuit pálya második világháborús bomba

Második világháborús repeszbomba került elő a Balaton Park Circuit versenypályánál, a boxutca közelében - közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán szombaton.

Azt írták: a versenypályánál, kábelfektetés közben találtak rá munkások a robbanótestre. Hozzátették: a második világháborús, szovjet, AO-25SzL típusú repeszbomba 1-1,5 méter mélyről került elő, biztosított gyújtószerkezettel. A repeszbombát a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik.

 

