Három kamaszlány tűnt el Tiszakürtről, a legfiatalabb mindössze 12 éves!

Aggasztó ügyben nyomoz a kunszentmártoni rendőrség: nem kevesebb, mint három gyermek tűnt el két nap alatt Tiszakürtről. Alighanem egy helyen lehetnek, vagy legalábbis együtt tervezhették meg, hogy elszöknek a gondozási helyükről. A három eltűnt közül Cintina a legfiatalabb, mindössze 12 éves. Őt idén május 16-án látták utoljára. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg. Ugyancsak 16-án veszett nyoma a nővérének, a 14 éves Liliánának. Az ő fotója itt látható. Egy nappal korábban egy harmadik kamasz is eltűnt ugyanonnan, a 13 éves Zsanett. Az ő fotója ide kattintva nézhető meg. Hosszú hónapok óta egyik gyermekről sincs semmilyen hír, így a hatóságok most a lakosság segítségét kérik.

A három eltűnt lányt nagy erőkkel keresik a rendőrök hónapok óta Fotó: Gé