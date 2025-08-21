Három kamaszlány tűnt el Tiszakürtről, a legfiatalabb mindössze 12 éves!

Minden segítség elkél! Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt gyermekeket, eddig azonban semmi nyomuk.
Aggasztó ügyben nyomoz a kunszentmártoni rendőrség: nem kevesebb, mint három gyermek tűnt el két nap alatt Tiszakürtről. Alighanem egy helyen lehetnek, vagy legalábbis együtt tervezhették meg, hogy elszöknek a gondozási helyükről. A három eltűnt közül Cintina a legfiatalabb, mindössze 12 éves. Őt idén május 16-án látták utoljára. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg. Ugyancsak 16-án veszett nyoma a nővérének, a 14 éves Liliánának. Az ő fotója itt látható. Egy nappal korábban egy harmadik kamasz is eltűnt ugyanonnan, a 13 éves Zsanett. Az ő fotója ide kattintva nézhető meg. Hosszú hónapok óta egyik gyermekről sincs semmilyen hír, így a hatóságok most a lakosság segítségét kérik.
Aki az eltűnt kamaszokat felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
