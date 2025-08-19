Merre lehet? Strandolás közben tűnt el egy kislány Mezőkövesden

Körözési eljárást folytat a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság a 13 éves Dzsesszika eltűnése ügyében.

A strandról tűnt el egy kislány Mezőkövesden / Fotó: Gé / Illusztráció

A kislány augusztus 15-én a mezőkövesdi strandról távozott ismeretlen helyre, a felkutatására tett rendőri intézkedések pedig ez idáig nem vezettek eredményre.

A személyleírás szerint Dzsesszika 148 centiméter magas, 45 kilogramm, a haja, illetve a szeme barna színű.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható lány hollétével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

Az eltűnt lány fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni!