Elfogták az ámokfutó kerepesi sofőrt, aki kis híján elgázolt egy családot - most a haverja fenyegetőzik

Mint arról beszámoltunk, augusztus 11-én kis híján tragédiát okozott egy rendőrök elől menekülő ámokfutó a Pest vármegyei Kerepesen. A polgármester akkor elmondta, hogy a zsaruk éppen egy közismert dílert, S. Alexet üldözték, amikor a férfi majdnem elgázolt egy egész családot - köztük egy kisgyermeket is.

A település polgármestere is felháborodott az ámokfutó sofőr viselkedésén. A férfi ugyan feladta magát, de haverja fenyegetőzik / Fotó: Gyuricza László polgármester/Facebook

Elfogták az ámokfutó sofőrt, fenyegetőzik a barátja

A döbbenetes hajszáról akkor egy térfigyelő videót is készített, amin jól látszik, hogy a szülők éppen nyugodtan ácsorognak a házuk előtti, biztonságosnak vélt területen a kismotoron játszó gyerekükkel, amikor feltűnik a vadul száguldozó S. Alex. A szülők éberségének és gyors reakciójának köszönhetően nem történt tragédia: pillanatok alatt felkapták a kisfiút és az udvarba menekültek mindannyian. Az autós üldözés tovább folytatódott, egész addig, mígnem akkor S. Alexnek sikerült meglépnie a zsaruk elől.

A járőrök augusztus 11-én este ismerték fel azt a férfi sofőrt, aki el volt tiltva a járművezetéstől. Az egyenruhások a 35 éves helyi férfit meg akarták állítani Kerepesen, azonban a rendőrautó fény- és hangjelzéseit nem vette figyelembe, többszöri rendőri felszólításra sem állt meg

- közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A férfit azonnal körözni kezdték:

- Nagy sebességgel száguldozott a város és a környező települések utcáin és a menekülése során több gyalogosnak is félre kellett ugrania, hogy ne üsse el az ámokfutó. A férfinak egy földúton sikerült kereket oldania a rendőrök elől, ezért körözést adtak ki ellene - tették hozzá. A település polgármestere felháborodott a történtek után:

Ebben az utcában egy családot egy ámokfutó drogterjesztő rendőrségi üldözés közben kis híján elcsapott. Muszáj lassítani az utcának a forgalmát annak érdekében, hogy ezek a drogot terjesztő őrültek ne tudjanak ilyen helyzeteket előidézni, ne adj Isten, tragédiát

- mondta Gyuricza László, Kerepes polgármestere.

Bár a férfi meglépett, később, látva a körözést, végül mégis feladta magát:

- A férfi tudta, hogy nagy erőkkel keresik, ezért feladta magát, ezt követően a Gödöllői Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály munkatársai őrizetbe vették, valamint kezdeményezték letartóztatását. S. Alexnek járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége és közúti veszélyeztetés bűntette miatt kell felelnie - fűzték hozzá a zsaruk.