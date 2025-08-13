Rendőrök elől menekülő ámokfutó díler gázolt el kis híján egy családot Kerepesen - sokkoló videó

Brutális ámokfutás okozott kis híján tragédiát hétfőn (augusztus 11.) délután a Pest vármegyei Kerepesen. A zsaruk ugyanis éppen egy, a helyiek között közismert drogdílert üldöztek, amikor a menekülő férfi, S. A. kis híján halálra gázolt egy családot - köztük egy totyogós kisfiút.

Az ámokfutó díler kis híján elcsapott egy családot menelülés közben. A település polgármestere mélységesen megbotránkozott az eseten. Azonnal intézkedett Fotó: Gyuricza László polgármester/Facebook

Zsaruk elől menekülő díler gázolt el kis híján egy családot Kerepesen

A menekülésről videó is készült, a hátborzongató felvételen jól látszik: csupán hajszálon múlott az, hogy a férfi nem gázolta el a kisgyereket és annak szüleit. A sokkoló jelenetet egy térfigyelő kamera vette fel: a család a kellemes nyári napon éppen a ház előtt ácsorog a kismotoron játszó kisgyermekkel, amikor a szülők arcán egyik pillanatról a másikra a nyugodt örömöt páni félelem váltja fel. Ezután minden nagyon gyorsan történik: az anya és az apa lélekszakadva rohan oda a mit sem sejtű kisfiúhoz, akit felkapva menekülnek a biztonságot nyújtó kertjükbe. Így az, hogy az ámokfutásból nem lett tragédia, korántsem a sofőrön múlott: csakis a szülők éberségének köszönhető.

Az eset nem csak a családot, hanem az egész közösséget sokkolta. Mint azt maga, a döbbent családapa is megjegyezte közösségi oldalán: a rendőrök jelezték jöttüket, ők szabályszerűen jártak el:

A Szabadság úton felszólalt a sziréna, majd felszólítás miatt átváltottak, olyankor lekapcsol a szirénájuk. Kérlek, ne a rendőröket szidjátok. A Patak utcában rend van

- hangsúlyozta bejegyzésében Krisztián, a családapa.

Az eset nem csak a környéken élőket botránkoztatta meg, hanem a település polgármesterét is. Mint mondta, a férfi közismert a környéken:

Tegnap ebben az utcában egy családot egy ámokfutó drogterjesztő rendőrségi üldözés közben kis híján elcsapott. Muszáj lassítani az utcának a forgalmát annak érdekében, hogy ezek a drogot terjesztő őrültek ne tudjanak ilyen helyzeteket előidézni, ne adj Isten, tragédiát

- mondta el videójában Kerepes polgármestere, Gyuricza László, aki azóta hatalmas, forgalomlassító betontömböket helyeztetett el az eset után az éritett utcában.

Tudni kell, hogy egy olyan emberről van szó, aki másfél éve még egy gyalázatos putriban élt, most meg azt képzeli magáról, hogy ő a helyi Pablo Escobar

- folytatta, hozzátéve: ő úgy tudja, hogy S. A.-nak még csak jogosítványa sincsen.