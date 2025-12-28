Eltitkolt gyermeke születhetett Adolf Hitlernek? - Vitatott kapcsolata volt egy angol arisztokratával a kegyetlen diktátornak

Elképesztő elmélet született egy dokumentumfilmes újságíró, Martin Bright által, aki Adolf Hitler eltitkolt brit gyermekének létezését kutatta. A The Sun most utána járt a kérdésnek.

Adolf Hitler Fotó: Roger-Viollet via AFP

A tenyerén hordozta rajongóját Adolf Hitler

A történet középpontjában Unity Mitford, egy arisztokrata nő áll, aki a harmincas években nyíltan rajongott Hitlerért, Németországba költözött miatta, és éveken át a náci vezető közvetlen környezetében mozgott. Fiatalon a fasizmus lelkes támogatója lett és megszállottan kereste Hitler társaságát: Münchenbe költözött, megtanult németül, rendszeresen követte a diktátor mozgását, és végül személyes kapcsolatba került vele. A történészek szerint több mint száz alkalommal találkoztak. Hitler lakást bérelt neki, ajándékokat adott, és meghívta a legbelsőbb náci eseményekre, köztük az 1936-os berlini olimpiára is.

Amikor 1939-ben kitört a második világháború, Mitford súlyos lelki válságba került, és Németországban főbe lőtte magát. A lövés azonban szerencsétlenül sikerült, Unity túlélte, a golyó viszont az agyában maradt. Hordágyon szállították vissza Nagy-Britanniába, ahol sokan hazaárulónak tekintették. Ezt követően eltűnt a nyilvánosság elől, ami rengeteg találgatást indított el.

Léteznek olyan visszaemlékezések és helyi beszámolók, amelyek szerint Mitford 1940 körül egy titkos, arisztokrata nők számára fenntartott brit szülőotthonban tartózkodhatott, ahol állítólag fiút szült. Martin Bright újságíró elmondta, hogy egy ott dolgozó nő családja szerint Unity szentül állította, hogy gyermeke apja Hitler volt. Bizonyíték azonban erre nincs, és maga az újságíró is hangsúlyozza, hogy csak közvetett jelekre tudott támaszkodni.

Egy Hitler szexuális életét kutató szakértő, Siobhan Pat Mulcahy szerint nincs nyoma annak, hogy Hitler és Mitford között testi kapcsolat lett volna. Naplójegyzetei alapján Mitford kétségbeesetten vágyott erre ugyan, de az nem történt meg. Egy frissen nyilvánosságra hozott CIA dokumentumból az is kiderült, hogy Hitler súlyos szexuális gátlásokkal küzdött.