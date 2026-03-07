RETRO RÁDIÓ

Barcsa Lajos a Háborúellenes Gyűlésen: "Azt üzenjük Debrecenből: Magyarországot nem lehet zsarolni!"

Dr. Barcsa Lajos a Fidesz-KDNP jelöltje Hajdú-Bihar vármegyében a 15. számú egyéni választókerületben. A debreceni Háborúellenes Gyűlésen tartott beszédében fejtette ki véleményét.

beszéd Háborúellenes Gyűlés barcsa lajos háború

Háborúellenes Gyűlés
Barcsa Lajos a debreceni Háborúellenes Gyűlésen / Forrás: Facebook 2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen

Barcsa Lajos Háborúellenes gyűlésen: "Imádkozva és dolgozva!"

Barcsa Lajos kiemelte, hogy több tízezer munkahely jött létre Debrecenben, és a város folyamatosan fejlődik.

Debrecen az ország második fővárosa. Azért hívjuk így, mert a magyar történelemben háborús időkben kétszer is Debrecen lett az ország fővárosa. A magyarok mindig számíthattak Debrecenre. Ma amikor ismét háború zajlik, ma is ugyanaz a kérdés: ki fog kiállni Magyarország békéjéért és biztonságáért? Ma Európában egyre többen akarnak több pénzt költeni a háborúra. Mi viszont azt mondjuk Magyarországnak békére van szüksége.  A magyar családokat meg kell védeni. Ezért van rezsicsökkentés. Az energia ára nem teheti tönkre a munkánkat. Magyarország ergiabiztonságát védjük. Az ukrán elnök nyilvánosan fenyegeti Magyarország miniszterelnökét. Azt üzenjük Debrecenből: Magyarországot nem lehet zsarolni. A saját érdekeinket fogjuk képviselni. 

- mondta a Háborúellenes Gyűlésen tartott beszédében Barcsa Lajos, ahol óriási tömeg hallgatta, majd hozzátette: 

Vannak politikusok, akik Brüsszelnek akarnak megfelelni, Kijev elvárásait teljesítik. Mi azt mondjuk amit a debreceniek munkával megteremtettek ara nem vagyonadó kell, hanem védelem. Imádkozva és dolgozva! Béke vagy háború? Hiszem, hogy Debrecen, ahogy a történelem során mindig, ki fog állni Magyarországért. Azt kérem, hogy álljunk ki a békéért, biztonságért, és április 12-én győzzünk együtt!

