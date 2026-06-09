56 évesen is elképesztő formában van: Jennifer Lopez mindenkit lenyűgözött bikinis videójával
Könnyedén letagadhatna pár évtizedet. Jennifer Lopez bikiniben mutatta meg tökéletes alakját legújabb filmjében.
Az 56 éves Jennifer Lopez legújabb filmjében az Office Romance-ban, alig hagyott teret a fantáziának barna bikinijében, miközben Brett Goldsteinnel a tengerparton pihent.
Jennifer Lopez 56 évesen is ragyogóan néz ki legújabb filmjében
A Netflix romantikus vígjátékában Jennifer Lopez karaktere egy légitársaság vezérigazgatóját és pilótáját alakítja, aki beleszeret Daniel Blanchflowerbe, a cég új házon belüli ügyvédjébe. A páros között tagadhatatlan kémia volt a képernyőn, sőt azonkívül is, de egy bennfentes a Page Sixnek elmondta, hogy a forgatás alatt mindvégig professzionálisak maradtak.
„A forgatás hónapjai alatt igyekeztek visszafogottan viselkedni, de a forgatáson itt-ott flörtöltek, és kétségtelenül erős volt a köztük lévő kapcsolat. Mindenki látta, hogy milyen jól elvannak egymással a forgatászáró partin, és nyilvánvaló volt, hogy vonzódnak egymáshoz” – magyarázta a forrás.
Jennifer Lopez májusban, a 2026-os Netflix Upfront vörös szőnyeges eseményén áradozott a Goldsteinnel való remek összhangjáról:
„Inkább egy kemény pasira számítottam, de egy kedves, szelíd, ugyanakkor nagyon okos embert kaptam, aki annyira elbűvölő. Ez meglepetés volt, azt hiszem.”
JLo azonban eloszlatta a Ted Lasso sztárjával kapcsolatos randizós pletykákat, amikor a hónap elején megjelent a Today című műsorban:
„Soha nem fordul elő, hogy ha valakivel látnak vagy valakivel együtt dolgozom, ne próbálnának összehozni. Ez állandóan megesik. De attól még nem lesz igaz” – válaszolta.
„Oké, szóval a való életben nem jártok együtt?” – kérdezte Savannah Guthrie, mire Lopez így válaszolt: „Nem járunk együtt.”
Egy azonban biztos: Jennifer Lopez 56 évesen is lenyűgöző formában van, amit a közönség a Netflix legújabb filmjében is megcsodálhat, ami már elérhető a streamingóriás platformján. A kedvcsináló videót és a forró jeleneteket itt lehet megtekinteni:
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