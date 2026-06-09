Meglepő, mi történik a szervezeteddel, ha éhgyomorra kávézol
Érdemes inkább előtte enni egy falatot! Dietetikus figyelmeztet az éhgyomorra ivott kávé hatásaira.
A reggeli ébredés pillanatában sokak számára az első korty kávé jelenti az igazi napindítást. Azonban egy dietetikus elárulta, hogy miért érdemes előbb reggelivel megtölteni a gyomrot. Sokan számoltak be arról, hogy a koffeintartalmú ital elfogyasztása után rohanniuk kellett a mosdóba, különösen azok, akik irritábilis bél szindrómában (IBS) szenvednek. De segít-e, ha előtte eszünk valamit?
Imádod a reggeli kávét? Ezt a szabályt érdemes betartanod egy dietetikus szerint
Nos, érdemes az alapokkal kezdeni. Shannin Lavery dietetikus elmagyarázza, hogy bármilyen étel vagy ital fogyasztása esetén, a víz kivételével, a gyomrunk kitágul, és ezáltal kiválthatja a gyomorsav felszabadulását. A sav mennyisége függ az ételtől vagy italtól. Ha azonban azt hitted, hogy a koffeinmentes kávéval esetleg megúszhatod, sajnos tévedsz, mivel mind a koffeintartalmú, mind a koffeinmentes kávé serkenti a gyomorsav termelését.
„A koffein ellazíthatja a nyelőcső és a gyomor közötti szelepet is, ami lehetővé teszi a sav felfelé áramlását, és potenciálisan reflux tüneteket válthat ki” – mondta Shannon.
De mi történik, ha éhgyomorra iszunk kávét?
A savról már tudunk, de ha nincs más étel a gyomorban, a dietetikus szerint nincs semmi, ami semlegesítené a savat. Ez okozhat egyeseknél kellemetlen érzést és hasi fájdalmat. Mint minden másnál, itt is mindenki másképp reagál. Mindannyian hallottunk már a kávé okozta remegésről és szorongásról, és ezek sokkal kevésbé valószínűek, ha éhgyomorra fogyasztjuk a kávét, mivel így a kávé gyorsabban szívódik fel a véráramba.
De miért kell egyeseknek rohanniuk a mosdóba? Shannon szerint ez annak köszönhető, hogy a kávé ösztönözheti az emésztőrendszer összehúzódásait, ami, ismét, éhgyomorra még inkább érvényesül. Mindezek ellenére a szakértő szerint nincs kockázata az általános egészségre, és nincs egyetlen szabály arra, hogy mikor igyuk meg a reggeli kávénkat.
Mi a helyzet az esti kávéfogyasztással?
Bár sokan reggeli energiabomba után sóvárognak, egyesek nem tudnak ellenállni egy esti italnak, de vajon emiatt fogsz-e egész éjjel a mennyezetet bámulni? A válasz az, hogy igen. Hiszen egy orvos szerint a kávéfogyasztást délután 2 óráig kell befejezni.
Az ITV This Morning című műsorában dr. Nighat Arif elmondta:
„Az adenozin egy olyan hormon, amely a nap folyamán felhalmozódik bennünk, és valójában felkészít minket az alvásra, mivel cirkadián ritmusban élünk. És ahogy ez az adenozin felhalmozódik, a koffein nagyon okosan utánozza ezt a molekulát, beilleszkedik az összes helyre, mint egy kirakós játék, és így az agyunk már nem érzi, hogy álmos lenne” – idézte a szakértő szavait az Unilad.
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