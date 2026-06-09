Meglepő, mi történik a szervezeteddel, ha éhgyomorra kávézol

A reggeli ébredés pillanatában sokak számára az első korty kávé jelenti az igazi napindítást. Azonban egy dietetikus elárulta, hogy miért érdemes előbb reggelivel megtölteni a gyomrot. Sokan számoltak be arról, hogy a koffeintartalmú ital elfogyasztása után rohanniuk kellett a mosdóba, különösen azok, akik irritábilis bél szindrómában (IBS) szenvednek. De segít-e, ha előtte eszünk valamit?

Egy dietetikus szerint ez történik a testedben, ha reggeli nélkül iszod meg az első kávédat Fotó: Freepik

Imádod a reggeli kávét? Ezt a szabályt érdemes betartanod egy dietetikus szerint

Nos, érdemes az alapokkal kezdeni. Shannin Lavery dietetikus elmagyarázza, hogy bármilyen étel vagy ital fogyasztása esetén, a víz kivételével, a gyomrunk kitágul, és ezáltal kiválthatja a gyomorsav felszabadulását. A sav mennyisége függ az ételtől vagy italtól. Ha azonban azt hitted, hogy a koffeinmentes kávéval esetleg megúszhatod, sajnos tévedsz, mivel mind a koffeintartalmú, mind a koffeinmentes kávé serkenti a gyomorsav termelését.

„A koffein ellazíthatja a nyelőcső és a gyomor közötti szelepet is, ami lehetővé teszi a sav felfelé áramlását, és potenciálisan reflux tüneteket válthat ki” – mondta Shannon.

De mi történik, ha éhgyomorra iszunk kávét?

A savról már tudunk, de ha nincs más étel a gyomorban, a dietetikus szerint nincs semmi, ami semlegesítené a savat. Ez okozhat egyeseknél kellemetlen érzést és hasi fájdalmat. Mint minden másnál, itt is mindenki másképp reagál. Mindannyian hallottunk már a kávé okozta remegésről és szorongásról, és ezek sokkal kevésbé valószínűek, ha éhgyomorra fogyasztjuk a kávét, mivel így a kávé gyorsabban szívódik fel a véráramba.

De miért kell egyeseknek rohanniuk a mosdóba? Shannon szerint ez annak köszönhető, hogy a kávé ösztönözheti az emésztőrendszer összehúzódásait, ami, ismét, éhgyomorra még inkább érvényesül. Mindezek ellenére a szakértő szerint nincs kockázata az általános egészségre, és nincs egyetlen szabály arra, hogy mikor igyuk meg a reggeli kávénkat.

Mi a helyzet az esti kávéfogyasztással?

Bár sokan reggeli energiabomba után sóvárognak, egyesek nem tudnak ellenállni egy esti italnak, de vajon emiatt fogsz-e egész éjjel a mennyezetet bámulni? A válasz az, hogy igen. Hiszen egy orvos szerint a kávéfogyasztást délután 2 óráig kell befejezni.