Elkezdődött az év legkülönlegesebb természeti jelensége és csak néhány napig tart
A Tisza partján ezekben a napokban ismét a természet egyik legkülönlegesebb látványossága elevenedik meg. A tiszavirágzás során rovarok milliói lepik el a folyó felszínét, lenyűgöző látványt nyújtva a helyieknek és a turistáknak egyaránt. Az évente csupán néhány napig tartó jelenség nemcsak természeti kuriózum, hanem a folyó jó ökológiai állapotának fontos jelzője is.
A tiszavirágzás Magyarország egyik legkülönlegesebb természeti jelensége, amely minden évben turisták ezreit vonzza a Tisza partjára. Ez a látványos esemény általában június közepén vagy végén következik be, amikor a tiszavirág nevű rovarok milliói egyszerre jelennek meg a folyó felszíne fölött.
A tiszavirág egykor Európa számos nagy folyójában előfordult, de a folyószabályozások, a vízszennyezés és az élőhelyek pusztulása miatt szinte teljesen eltűnt. Napjainkban a legjelentősebb állomány a Tisza folyóban és néhány mellékfolyójában maradt fenn.
A faj fennmaradása azt is jelzi, hogy a folyó adott szakaszának vízminősége megfelelő, hiszen a tiszavirág rendkívül érzékeny a környezeti változásokra.
Hogyan zajlik és meddig tart a tiszavirágzás?
A tiszavirág Európa legnagyobb kérészfaja. Testhossza elérheti a 3–4 centimétert, farksertéivel együtt pedig akár a 12 centimétert is. Életének legnagyobb részét – akár három évig is – a folyó medrének agyagos partfalaiban, lárvaként tölti. A kifejlett rovar élete azonban rendkívül rövid, ugyanis mindössze néhány óráig, legfeljebb egy napig él. Innen ered a „tiszavirág-életű” kifejezés is, amely valami rövid ideig tartó jelenséget vagy élethelyzetet jelöl.
A rajzás során a vízből tömegesen előbújó rovarok a felszínre emelkednek, majd rövid idő alatt kifejlődnek. A hímek nagy rajokban repülnek a folyó felett, miközben keresik a nőstényeket. A párzás után a nőstények petéiket a vízbe rakják, majd életük véget ér.
A milliónyi rovar együttes mozgása olyan látványt nyújt, mintha a folyó felett lebegő, aranyló felhő hömpölyögne. Ez a különleges jelenség általában a késő délutáni és esti órákban figyelhető meg.
A tiszavirágzás nemcsak biológiai szempontból értékes, hanem fontos turisztikai látványosság is. Sok természetkedvelő érkezik a folyópartra, hogy megfigyelje ezt az egyedülálló eseményt. A jelenség különösen látványos a Szolnok, Tiszafüred és Szeged környéki szakaszokon. Aki egyszer élőben látta a tiszavirágzást, nehezen felejti el a folyó felett táncoló milliónyi rovar lenyűgöző látványát.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre