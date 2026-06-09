Elkezdődött az év legkülönlegesebb természeti jelensége és csak néhány napig tart

A tiszavirágzás Magyarország egyik legkülönlegesebb természeti jelensége, amely minden évben turisták ezreit vonzza a Tisza partjára. Ez a látványos esemény általában június közepén vagy végén következik be, amikor a tiszavirág nevű rovarok milliói egyszerre jelennek meg a folyó felszíne fölött.

A természetfotós egyik kedvenc időszaka a tiszavirágzás napjai. / Fotó: Beküldött/ Kovácsné Balogh Krisztina

A tiszavirág egykor Európa számos nagy folyójában előfordult, de a folyószabályozások, a vízszennyezés és az élőhelyek pusztulása miatt szinte teljesen eltűnt. Napjainkban a legjelentősebb állomány a Tisza folyóban és néhány mellékfolyójában maradt fenn.

A faj fennmaradása azt is jelzi, hogy a folyó adott szakaszának vízminősége megfelelő, hiszen a tiszavirág rendkívül érzékeny a környezeti változásokra.

Hogyan zajlik és meddig tart a tiszavirágzás?

A tiszavirág Európa legnagyobb kérészfaja. Testhossza elérheti a 3–4 centimétert, farksertéivel együtt pedig akár a 12 centimétert is. Életének legnagyobb részét – akár három évig is – a folyó medrének agyagos partfalaiban, lárvaként tölti. A kifejlett rovar élete azonban rendkívül rövid, ugyanis mindössze néhány óráig, legfeljebb egy napig él. Innen ered a „tiszavirág-életű” kifejezés is, amely valami rövid ideig tartó jelenséget vagy élethelyzetet jelöl.

Egy fotó az idei tiszavirágzásról. Fotó: Beküldött/ Kovácsné Balogh Krisztina

A rajzás során a vízből tömegesen előbújó rovarok a felszínre emelkednek, majd rövid idő alatt kifejlődnek. A hímek nagy rajokban repülnek a folyó felett, miközben keresik a nőstényeket. A párzás után a nőstények petéiket a vízbe rakják, majd életük véget ér.

A milliónyi rovar együttes mozgása olyan látványt nyújt, mintha a folyó felett lebegő, aranyló felhő hömpölyögne. Ez a különleges jelenség általában a késő délutáni és esti órákban figyelhető meg.

A tiszavirágzás nemcsak biológiai szempontból értékes, hanem fontos turisztikai látványosság is. Sok természetkedvelő érkezik a folyópartra, hogy megfigyelje ezt az egyedülálló eseményt. A jelenség különösen látványos a Szolnok, Tiszafüred és Szeged környéki szakaszokon. Aki egyszer élőben látta a tiszavirágzást, nehezen felejti el a folyó felett táncoló milliónyi rovar lenyűgöző látványát.